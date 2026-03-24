Công an Hà Nội tận dụng 'thời gian vàng' cứu 7 người kẹt trong ngôi nhà cháy

Theo Công an Hà Nội, khoảng 18 giờ ngày 24.3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân tại số 3, ngõ 218 Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội) đã huy động Đội CC và CNCH Khu vực số 12 và số 9 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu người.

Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội cũng điều động 2 xe chỉ huy đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn.

Lực lượng CC và CNCH dập lửa, rà soát hiện trường ẢNH: N.B

Sau khoảng 8 phút nhận lệnh điều động, Đội CC và CNCH Khu vực số 12 đã tiếp cận hiện trường. Ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức chỉ huy chữa cháy đã triển khai một mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh; một mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn; một mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu người lối thoát nạn khẩn cấp qua thang sang nhà bên cạnh ẢNH: N.B

Đến khoảng 18 giờ 20 lực lượng tham gia CC và CNCH đã cứu được toàn bộ 7 người, trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum sang nhà bên cạnh qua thang di động xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khoảng 18 giờ 25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, không để cháy lan. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người.

Các nạn nhân được cứu kịp thời, đưa xuống khu vực an toàn ẢNH: N.B

Theo Công an Hà Nội, việc thành lập bổ sung và tổ chức công tác thường trực CC và CNCH thêm nhiều vị trí trên toàn địa bàn đã rút ngắn bán kính "chạy cháy" của các đơn vị, qua đó tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong công tác CC và CNCH.

Đồng thời, việc chủ hộ gia đình mở "lối thoát nạn khẩn cấp" đã giúp lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân kịp thời, nhanh chóng cứu được người thoát nạn an toàn.