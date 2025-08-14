Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025) do Bộ Công an tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghé thăm gian hàng của 480 thương hiệu của các doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Anh, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Singapore…

Cũng tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn đã diễn ra “Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tại đây, các doanh nghiệp đã chia sẻ, đề xuất nhiều giải pháp về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an ninh, an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đại diện các bộ, ngành cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự triển lãm thiết bị PCCC và CNCH tại TP.HCM

Chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cần phải hạn chế tối đa hậu quả cháy nổ, thiên tai xảy ra. Nếu có xảy ra rồi thì cố gắng không để chết người, không để hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Buổi triển lãm là dịp để các đơn vị sản xuất thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh, an toàn trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và tìm kiếm thị trường, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp được tiếp cận với các công nghệ, giải pháp hiện đại trong nước và trên thế giới.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để người dân được đến trải nghiệm, thực hành các kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình.



