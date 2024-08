Thiết bị có tên là quả cầu chữa cháy được sản xuất bởi Nhà máy Z113 (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và cho người dân trải nghiệm tại Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024, diễn ra vào sáng 14.8, tại quận 7, TP.HCM.

Trải nghiệm ném quả cầu dập tắt đám cháy chỉ trong vài giây

Quả cầu chữa cháy này nặng 1,3 kg, có thể tự động dập tắt các đám cháy vừa và nhỏ. Khi phát hiện đám cháy, người dân có thể chủ động ném quả cầu vào ngọn lửa, trong 10 giây quả cầu sẽ kích hoạt và bung bột chữa cháy để dập tắt.

Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn không được phát hiện kịp thời, quả cầu chữa cháy sẽ tự động kích hoạt khi tiếp xúc với lửa (tức chữa cháy tự động) và phát ra tiếng nổ lớn có tác dụng báo động có cháy.

Với những tính năng này, quả cầu chữa cháy có thể được đặt trong những khu vực, vị trí có nguy cơ xảy ra cháy cao như trên cầu dao điện hoặc trong nhà bếp, khu chung cư, nhà cao tầng, văn phòng, nhà xưởng, kho hàng…

Chị Hồ Anh Thư, nhân viên Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), cho biết: "Với những quả cầu này các gia đình có thể trang bị từ 1-3 quả và nó có thể chữa cháy các khí cụ điện khi cháy, cháy do bếp gas gây ra hoặc những sự cố điện ở trong nhà. Đặc biệt là những khu chung cư cao tầng, chung cư mini hoặc những dãy trọ có thể sử dụng quả cầu chữa cháy này. Bởi vì sản phẩm này rất nhỏ gọn những người chưa qua huấn luyện đều có thể sử dụng được quả cầu này kể cả người lớn, trẻ nhỏ hay người già. Nó sẽ dễ sử dụng hơn là bình chữa cháy".

Chị Hồ Anh Thư, nhân viên Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), giới thiệu về quả cầu chữa cháy

VŨ ĐOAN

"Hiện tại tiếng nổ này sẽ không gây ảnh hưởng đến thính giác và tiếng nổ này chỉ giúp cho mọi người biết hiện tại đang có đám cháy xảy ra chứ không ảnh hưởng đến thính giác của mọi người. Bộ chữa cháy của quả cầu sử dụng là bột abc hoàn toàn không gây hại cho môi trường và cho người sử dụng", chị Thư cho biết thêm.

Mỗi quả cầu chữa cháy hiện được Nhà máy Z113 bán trên thị trường với giá 550.000 đồng.

Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ cảm thấy thích thú khi được tự mình trải nghiệm ném quả cầu chữa cháy vào ngọn lửa, dập tắt đám cháy.

Các bạn trẻ trải nghiệm ném quả cầu chữa cháy vào ngọn lửa VŨ ĐOAN

Ngoài ra, người dân còn được trải nghiệm các hoạt động khác như hóa thân thành các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy để leo thang dây, dùng vòi phun dập lửa...

Triển lãm cũng trưng bày hàng trăm thiết bị công nghệ khác như xe chữa cháy, camera AI, hệ thống báo cháy thông minh, đồ bảo hộ… tại hơn 400 gian hàng với 460 thương hiệu đến từ 19 quốc gia.

Đại tá Phạm Văn Hiệu, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh - Bộ Công an, cho biết: "Với hơn 400 gian hàng chúng tôi cũng mang đến triển lãm một số sản phẩm về an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đánh giá sản phẩm của chúng tôi đã được lan tỏa không chỉ ở trong các doanh nghiệp, người dân đến tham quan, học hỏi. Chúng tôi cũng chia sẻ, trao đổi cùng với các đồng nghiệp trong 19 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia triển lãm này".