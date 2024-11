Chi Dân, An Tây nói lời xin lỗi: Thấy hổ thẹn, mất hết sự nghiệp

Nhắc đến ca sĩ Chi Dân ở thời điểm hiện tại, thông tin ca sĩ này bị bắt và khởi tố để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" được bàn tán nhiều hơn là những bài nhạc nổi tiếng trước đó. Tại cơ quan công an, ca sĩ Chi Dân đã nhờ cơ quan công an gửi lời xin lỗi vì hành vi của mình.

Ca sĩ Chi Dân xin lỗi: ‘Ai có ý định dùng ma túy nên từ bỏ’

"Tôi là người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng, tôi cảm thấy có lỗi và hổ thẹn, tôi suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của mình, cũng như có người sử dụng thì mới có người bán. Xin gửi ngàn lời xin lỗi đến những khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi".

Ca sĩ Chi Dân còn gửi đến "tất cả giới trẻ, đặc biệt là những người đang có dự định dùng thử chất ma túy và đang dùng ma túy nên từ bỏ ngay bây giờ". Nam ca sĩ nói ma túy có thể huỷ hoại cả một cuộc đời và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mọi người xung quanh. "Đừng giống tôi bây giờ" - Chi Dân nói.

Trong khi đó, người mẫu An Tây cũng gửi lời xin lỗi trong nước mắt: "Ma túy đã hủy hoại cả sự nghiệp, cuộc sống và tương lai của tôi. Tôi nghĩ tôi đã mất hết sự nghiệp, cũng không có cơ hội để làm lại".

Ca sĩ Chi Dân, TikToker Trúc Phương và người mẫu An Tây tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14.11.2024, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, 35 tuổi), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, tên thật là Andrea Aybar, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi) về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; riêng người mẫu An Tây còn bị khởi tố thêm về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".