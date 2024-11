Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt, cơ quan này tán thành đã "chốt" phương án sáp nhập cấp huyện, xã của Hà Nội, TP.HCM và 10 tỉnh. Chuyện sáp nhập hiện đang xuất hiện trên trang chủ nhiều tờ báo trong những giờ qua.

Đón xem Xu Hướng 24: Mong muốn của ‘sư Thích Minh Tuệ’ | Bắt giam Chi Dân, An Tây và Trúc Phương

Không tụ tập làm mất trật tự an toàn giao thông; không quay phim, chụp ảnh và đưa hình ảnh của cá nhân lên mạng, những giờ qua, một lần nữa từ khóa Thích Minh Tuệ lại nổi lên trong xu hướng tìm kiếm khi ông Lê Anh Tú (tức sư Thích Minh Tuệ) vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng với nhiều đề nghị đáng chú ý.

Hai từ khóa Chi Dân và An Tây lại tiếp tục trở thành xu hướng tìm kiếm khi mới đây Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (nghệ danh Chi Dân), người mẫu Nguyễn Thị An (nghệ danh An Tây) và bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có thể sẽ di chuyển vào Biển Đông vào ngày 18.11. Những từ khóa liên quan đến thời tiết đang tiếp tục nổi lên trở thành xu hướng trong những giờ qua.