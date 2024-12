Xem nhanh 12h: Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục kiện tỉ phú | Phối hợp Interpol truy nã Mr Hunter

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 21.12.2024 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lối sống xa hoa, khối tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn, là cách mà Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 34 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) làm mờ mắt những người có ham muốn làm giàu nhanh. Thời gian qua, vụ án liên quan 2 cái tên Mr Pips và Mr Hunter không chỉ gây chấn động giới đầu tư mà còn là lời cảnh tỉnh với những ai đang bị cuốn vào các “giấc mơ tài chính” hào nhoáng trên mạng xã hội.

Từ một “ngôi sao” trong giới đầu tư tài chính, được biết đến với biệt danh Mr Hunter, nay Lê Khắc Ngọ lại trở thành cái tên bị truy lùng trong danh sách truy nã quốc tế do Công an Hà Nội phối hợp Interpol phát lệnh.

Một tai nạn tại bữa tiệc xa hoa là nguồn cơn cho một tình bạn đổ vỡ. Thông tin xoay quanh vụ kiện tụng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền đã khiến cư dân mạng xôn xao trong suốt thời gian qua.

Hồi tháng 2.2024, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn tại một sự kiện diễn ra ở nhà tỉ phú Gerard và ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền. Sau gần 9 tháng từ sự cố này, Đàm Vĩnh Hưng quyết định khởi kiện, yêu cầu chủ nhà bồi thường thiệt hại. Theo nội dung đơn kiện phía Đàm Vĩnh Hưng gửi lên tòa, ông Gerard Richard Williams đã sử dụng một đài phun nước bằng bê tông sai mục đích, đó là làm sân khấu và bàn để các loại đồ uống trong bữa tiệc. Điều này khiến bồn phun nước bị đổ, rơi trúng chân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hậu quả là nam ca sĩ đi bị thương nặng, phải cắt bỏ một vài ngón chân.

Và mới đây, những diễn biến mới nhất trong vụ kiện đầy ồn ào này lại một lần nữa khiến cái tên Đàm Vĩnh Hưng được dư luận liên tục nhắc đến. Từng tuyên bố rút đơn kiện, nay Đàm Vĩnh Hưng lại đổi luật sư và tiếp tục đưa vụ việc ra tòa.

Thời tiết cả nước dịp Giáng sinh và tết Dương lịch 2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết cả nước dịp Giáng sinh (từ ngày 24 - 25.12) ở các tỉnh miền Bắc đêm mây nhiều, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhẹ; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phổ biến từ 10 - 13 độ C, khu vực đồng bằng từ 13 - 15 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20 - 23 độ C.

Trong khi đó, ở Trung và Nam Trung bộ, các tỉnh Tây nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; khu vực Nam bộ mưa rào và giông tập trung ở các tỉnh miền Đông.

Khu vực Hà Nội lễ Giáng sinh sẽ rét khoảng 14 - 15 độ C, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 19 - 20 độ C

Trong kỳ thời điểm tết Dương lịch 2025, miền Bắc và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phổ biến từ 11 - 14 độ C, khu vực đồng bằng và Bắc Trung bộ phổ biến từ 14 - 17 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Trung Trung bộ có mưa rào, tập trung về đêm và sáng. Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

