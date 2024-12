Ngày 20.12.2024, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 34 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Công an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ

Theo công an, bị can Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của bị can Phó Đức Nam (Mr Pips, 30 tuổi, trú thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "rửa tiền"; "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có"; "không tố giác tội phạm" do Công an thành phố Hà Nội triệt phá tháng 10.2024.

Cận cảnh dàn siêu xe đắt tiền thu của Mr Pips và đồng phạm

Cơ quan công an đề nghị ai biết thông tin về nơi trốn của bị can Lê Khắc Ngọ thì cung cấp cho Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ tại số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điều tra viên Bùi Quang Tùng, số điện thoại 0989.651.412) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ tại số 7 Thiền Quang hoặc 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú.