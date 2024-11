Xem nhanh 20h ngày 14.11: Khoảnh khắc Chi Dân, An Tây, Trúc Phương bị bắt | Ông Trump chưa nhậm chức đã gặp khó

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, TikToker Trúc Phương bị bắt

Ngày 14.10, Công an TP.HCM cung cấp thông tin vụ các bị can mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân và Nguyễn Đỗ Trúc Phương về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng người mẫu An Tây còn bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (tức người mẫu An Tây) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM cho biết, quán triệt thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong điều tra, mở rộng, truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16.3.2023, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, mở rộng chuyên án; lần theo dòng chảy ma túy để khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy.

Qua đó, triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên quận, huyện, liên tỉnh, thành phố, khởi tố thêm 630 bị can.

Chưa nhậm chức, ông Trump đối diện nguy cơ bị nhiều bang phản đối

hống đốc các bang Illinois và Colorado vừa cho biết họ sẽ đồng chủ trì một liên minh chủ yếu gồm các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo để chống lại các chính sách mà Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai.

Trong nhóm Thống đốc Bảo vệ nền Dân chủ, các thống đốc thuộc đảng viên Dân chủ gồm ông J.B. Pritzker (Illinois) và ông Jared Polis (Colorado) tập hợp các tổng chưởng lý và thống đốc Dân chủ khác đã cam kết phản đối các chính sách của ông Trump về mọi vấn đề, từ nhập cư đến việc bãi bỏ các biện pháp bảo vệ môi trường.

Ông Trump còn tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng thực thi pháp luật liên bang để điều tra các đối thủ chính trị của mình, phát động nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ và xóa bỏ các chương trình đa dạng tại các trường cao đẳng và đại học.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu khi gặp các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện tại Đồi Capitol ở Washington, Mỹ hôm 13.11 ẢNH: REUTERS

Trong những năm trước đây, những bang bảo thủ như Texas đã nộp đơn kiện và có những biện pháp khác nhằm đối phó các tổng thống thuộc đảng Dân chủ. Trong tuần này, Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton đã gửi thư điện tử nêu bật vụ kiện thứ 100 của ông chống lại chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

