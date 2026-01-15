Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vận hành hệ thống truyền tin báo cháy, tận dụng ‘thời gian vàng’ trong chữa cháy

Trần Cường
Trần Cường
15/01/2026 18:03 GMT+7

5 phút sau khi xảy ra đám cháy là 'thời gian vàng' để lực lượng PCCC dập lửa, cứu người và tài sản. Để tận dụng khoảnh khắc này, Bộ Công an đã vận hành hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC.

Chiều 15.1, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt Trung tâm chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy chữa cháy (PCCC), ứng dụng "Báo cháy 114" và triển khai kế hoạch quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu về PCCC, cứu hộ cứu nạn (CNCH).

- Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút vận hành hệ thống

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Bộ Công an, trong hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC, thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở được kết nối trực tiếp với tủ báo cháy trung tâm. Khi xảy ra sự cố, chỉ trong vài giây, hệ thống sẽ cảnh báo đến tối thiểu 3 số điện thoại của cơ sở qua cuộc gọi tự động và thông báo trên ứng dụng Gsafepro.

Thông qua ứng dụng, cơ sở nhận cảnh báo ngay cả khi không trực giám sát, hay trong đêm tối, từ đó kịp thời tổ chức ứng phó ban đầu và khống chế đám cháy khi còn ở giai đoạn hình thành.

Tín hiệu báo cháy được truyền đồng thời tới trung tâm thông tin chỉ huy của Cục Cảnh sát PCCC - CNCH (C07) và các phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07), các đội chữa cháy và cứu CNCH tại địa bàn. Hệ thống cũng hiển thị tức thời trên bản đồ tác chiến kèm toàn bộ dữ liệu như vị trí cơ sở, số điện thoại liên hệ, các nguồn lực hỗ trợ gần nhất như nguồn nước, trạm y tế, điện lực.

Tại trung tâm chỉ huy PC07 phần mềm tự động phát lệnh điều động cảnh sát PCCC và CNCH gần nhất với điểm cháy. Đơn vị được điều động xuất xe tức thời và có khả năng cập nhật tình hình hiện trường qua ứng dụng Gsafe của cán bộ chiến sĩ. Dữ liệu từ cấp đội được cập nhật giúp chỉ huy PC07 nắm bắt diễn biến, đánh giá yêu cầu chi viện và điều phối bổ sung lực lượng khi cần thiết.

Ngoài truyền tin báo cháy, hệ thống còn tích hợp nhận tin báo từ tổng đài 114 và ứng dụng báo cháy 114, hỗ trợ xác thực qua VNeID, từ đó giảm thiểu việc tin báo nặc danh. Ứng dụng này vận hành sẽ giúp người dân và doanh nghiệp có thể báo cháy, gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường, tận dụng "thời gian vàng" trong xử lý sự cố.

Theo Bộ Công an, 37 trung tâm chỉ huy cùng 437 trạm giám sát và tiếp nhận thông tin khắp cả nước đã đi vào vận hành. Ngoài ra, 100% nguồn lực như phương tiện, họng nước, hồ chứa, điểm dân cư trọng điểm cũng đã được số hóa và tích hợp lên bản đồ số tác chiến.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng C07, khẳng định hệ thống truyền tin báo cháy và ứng dụng "Báo cháy 114" là công cụ để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

"Mỗi thiết bị truyền tin báo cháy được lắp đặt; mỗi dữ liệu được cập nhật đúng, đủ, kịp thời là thêm một "lớp an toàn" cho người dân, cho doanh nghiệp và toàn xã hội", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

