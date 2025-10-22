2 cựu kiểm sát viên bị xét xử trong vụ 'chạy án' hơn 3 tỉ đồng

Ngày 22.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo liên quan đến bê bối "chạy án" xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong số này, Vương Anh Thư (57 tuổi, trú tại Hà Nội) bị truy tố tội môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Khánh Vân (54 tuổi, cựu Phó trưởng phòng thuộc Viện KSND tỉnh Lào Cai) bị truy tố tội nhận hối lộ.

Cao Quang Hưng (54 tuổi, trú tại Hà Nội) và Phạm Thị Thu (50 tuổi, cựu phó trưởng phòng thuộc Viện KSND tối cao) cùng bị truy tố tội môi giới hối lộ.

Móc nối "chạy án" treo

Theo cáo trạng, tháng 2.2023, ông Nguyễn Văn Thái (trú tại Sa Pa, Lào Cai) và nhiều người thân bị TAND TX.Sa Pa (cũ) tuyên án tù hoặc án treo về tội chống người thi hành công vụ.

Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Thái tìm đến Vương Anh Thư, nhờ tìm người giúp cho 7 người thân của mình được hưởng án treo. Thư đồng ý, yêu cầu chi phí khoảng 500 triệu đồng/người.

Để "chạy án", Thư tìm đến Cao Quang Hưng (anh em đồng hao với Thư) nhờ giúp đỡ, Hưng nhận lời. Do quen biết từ trước, Hưng liên hệ với Phạm Thị Thu nhờ vả.

Tháng 5.2023, TAND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Lê Thị Khánh Vân là kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Vốn quen nhau, Thu gọi điện cho Vân, đặt vấn đề giúp cho nhóm người thân của ông Thái được hưởng án treo. Vân nói vụ án này phức tạp vì liên quan an ninh trật tự tại địa phương.

Cuối tháng 5.2023, Thu trực tiếp lên Lào Cai gặp Vân. Thư nhờ giúp cho 7 người được hưởng án treo, song Vân nói chỉ có thể giúp được 5 người với chi phí 2 tỉ đồng. Thông tin này sau đó được Thu báo lại cho Hưng.

Qua các khâu trung gian "đội giá", Thái chuyển khoản cho Thư nhiều lần với tổng số tiền 3,8 tỉ đồng, trong đó 250 triệu đồng để cảm ơn Thư. Thư chuyển khoản cho Hưng 2,8 tỉ đồng, giữ lại hơn 1 tỉ đồng để hưởng lợi.

Giữa tháng 6.2023, Hưng trực tiếp đưa cho Phạm Thị Thu số tiền 2,4 tỉ đồng triệu đồng, giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Cùng ngày, Thu lên Lào Cai gặp Vân tại nhà riêng. Khi đến trước cửa nhà, Thu mở túi ni lông đựng tiền thấy bên trong có 2,4 tỉ đồng, rút ra 400 triệu đồng đút vào túi cá nhân. Thu sau đó đưa túi tiền cho Vân, nói đã mang đủ số tiền 2 tỉ đồng như thỏa thuận.

Nhận tiền, Vân xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án, đề xuất cho các bị cáo là người thân của ông Thái hưởng án treo, được cấp trên duyệt.

Nhiều người vô can

Tháng 7.2023, TAND tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Căn cứ diễn biến phiên tòa, hội đồng xét xử chấp nhận cho 6 bị cáo hưởng án treo, miễn trách nhiệm hình sự cho 1 bị cáo khác, theo đề nghị của Vân.

Sau phiên tòa phúc thẩm, Thư bảo ông Thái nói 5 bị cáo còn lại làm đơn đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm để được hưởng án treo, Thư sẽ nhờ người có thẩm quyền giúp đỡ.

Tin lời, ông Thái chuyển khoản cho Thư nhiều lần với tổng số 3 tỉ đồng. Nhận tiền, Thư không tìm người giúp mà sử dụng tiền vào việc đầu tư kinh doanh, không thông báo cho ông Thái biết.

Phát hiện Thư không giúp được mình, gia đình ông Thái đòi lại tiền thì Thư lấy lý do vẫn đang tìm cách giúp. Ông Thái sau đó làm đơn tố cáo Thư. Thư trả lại cho gia đình ông Thái 600 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định ông Thái có hành vi đưa hối lộ để "chạy án" cho người thân, nhưng vì đã chủ động tố giác trước khi bị phát hiện, cộng thêm thành khẩn khai báo, nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Đối với cấp trên của bị cáo Vân tại Viện KSND tỉnh Lào Cai, không có căn cứ cho thấy những người này nhận hối lộ để giúp người nhà của ông Thái được hưởng án treo. Song, cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị xử lý kỷ luật họ do liên quan việc ký duyệt đề xuất của Vân.

Đối với hội đồng xét xử phúc thẩm, kết quả điều tra cũng xác định không có căn cứ về việc những người này nhận hối lộ để giúp 5 bị cáo được hưởng án treo.