Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt giam bị can Hồ Thị Mỹ Hạnh vụ lừa 'chạy án' 2,5 tỉ đồng

Đức Nhật
Đức Nhật
18/10/2025 16:09 GMT+7

Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hồ Thị Mỹ Hạnh để điều tra hành vi lừa 'chạy án' 2,5 tỉ đồng.

Ngày 18.10, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (47 tuổi, ở xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa "chạy án". Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của bà Hạnh.

Lừa 'chạy án' 2,5 tỉ đồng, bà Hồ Thị Mỹ Hạnh bị bắt - Ảnh 1.

Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (trái) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa "chạy án"

ẢNH: VIỆN KSND TỈNH GIA LAI CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, tháng 11.2024, ông L.V.C. tìm gặp bà V.T.S. nhờ "lo liệu" để không bị xử lý hình sự trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn. Trước đó, bà S. có quen biết với bà Hạnh. Bà Hạnh cũng thường xuyên tự nhận quen biết rộng rãi, có khả năng "chạy án".

Khi ông C. tìm tới, bà Hạnh đã đồng ý giúp "chạy án" với giá 2,5 tỉ đồng. Tin tưởng, ông C. đã chuyển đủ số tiền này cho Hạnh trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 12.11.2024.

Tuy nhiên, đến ngày 10.12.2024, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Phọ) vẫn ra quyết định khởi tố bị can đối với ông C. về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. 

Sau khi bị khởi tố, ông C. nhiều lần liên lạc yêu cầu Hạnh hoàn trả số tiền nhưng không được. Sau đó ông C. đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Gia Lai.

Lừa 'chạy án' 2,5 tỉ đồng, bà Hồ Thị Mỹ Hạnh bị bắt - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng của bà Hồ Thị Mỹ Hạnh

ẢNH: VIỆN KSND TỈNH GIA LAI CUNG CẤP

Kết quả xác minh cho thấy Hạnh đã chiếm đoạt toàn bộ 2,5 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Nam ca sĩ lãnh án 13 năm tù vì lừa đảo 'chạy án'

Nam ca sĩ lãnh án 13 năm tù vì lừa đảo 'chạy án'

Nam ca sĩ bị phạt 13 năm tù với cáo buộc lừa đảo 'chạy án', chiếm đoạt 2,8 tỉ đồng của bị hại.

Khám phá thêm chủ đề

chạy án mua bán hóa đơn Tố cáo lừa đảo lừa chạy án Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận