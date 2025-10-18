Bắt giam bị can Hồ Thị Mỹ Hạnh vụ lừa 'chạy án' 2,5 tỉ đồng

Ngày 18.10, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (47 tuổi, ở xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa "chạy án". Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của bà Hạnh.

Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (trái) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa "chạy án" ẢNH: VIỆN KSND TỈNH GIA LAI CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, tháng 11.2024, ông L.V.C. tìm gặp bà V.T.S. nhờ "lo liệu" để không bị xử lý hình sự trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn. Trước đó, bà S. có quen biết với bà Hạnh. Bà Hạnh cũng thường xuyên tự nhận quen biết rộng rãi, có khả năng "chạy án".

Khi ông C. tìm tới, bà Hạnh đã đồng ý giúp "chạy án" với giá 2,5 tỉ đồng. Tin tưởng, ông C. đã chuyển đủ số tiền này cho Hạnh trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 12.11.2024.

Tuy nhiên, đến ngày 10.12.2024, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Phọ) vẫn ra quyết định khởi tố bị can đối với ông C. về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi bị khởi tố, ông C. nhiều lần liên lạc yêu cầu Hạnh hoàn trả số tiền nhưng không được. Sau đó ông C. đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng của bà Hồ Thị Mỹ Hạnh ẢNH: VIỆN KSND TỈNH GIA LAI CUNG CẤP

Kết quả xác minh cho thấy Hạnh đã chiếm đoạt toàn bộ 2,5 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.