2 giáo viên ở Bắc Giang bị khởi tố vì liên quan đến bằng giả

Ngày 27.4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 giáo viên trên địa bàn H.Lạng Giang (Bắc Giang), để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai giáo viên bị khởi tố, gồm: N.T.K.N (37 tuổi), trú tại xã An Hà và T.T.L (41 tuổi), trú tại xã Tân Thanh, H.Lạng Giang.

Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố 2 giáo viên vì liên quan đến bằng giả (ảnh minh hoạ) ẢNH: CACC



Trước đó, khoảng tháng 2.2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện thông tin về việc một số giáo viên trên địa bàn H.Lạng Giang mua văn bằng, chứng chỉ giả để sử dụng.

Kết quả xác minh cho thấy, từ năm 2012 - 2022 có 14 giáo viên ở H.Lạng Giang và 1 giáo viên ở H.Yên Thế (Bắc Giang) mua bằng giả có thông tin của Trường cao đẳng Sư phạm T.Ư, Trường đại học Sư phạm Hà Nội và chứng chỉ tin học, ngoại ngữ giả của Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Mục đích các giáo viên mua văn bằng, chứng chỉ giả nhằm đưa vào hồ sơ xét tuyển, thi tuyển bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên.

Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định hành vi mua bán, sử dụng văn bằng giả là vi phạm pháp luật, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong hoạt động đào tạo, cấp phát văn bằng; cũng như hoạt động tuyển dụng cán bộ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Phòng An ninh chính trị nội bộ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không thực hiện các hành vi quảng cáo; làm, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy phép và tài liệu giả.

Khi phát hiện các hành vi quảng cáo; làm, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, mọi cá nhân, tổ chức có thể phản ánh, tố giác đến Công an tỉnh Bắc Giang hoặc Phòng An ninh chính trị nội bộ (số điện thoại: 02043.589.273) và công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh để được hướng dẫn, xử lý.