Sở Y tế TP.HCM xác minh một trường hợp nghi dùng bằng giả

Ngày 23.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã phối hợp Phòng Y tế Q.3 và Công an P.5, Q.3 kiểm tra Công ty TNHH Iris Premium HDC (414 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3), do ông T.M.N làm Giám đốc. Việc kiểm tra là do người dân phản ánh bà Đ.T.P.T "khoe" trên mạng xã hội là bà có bằng cấp về y tế do Trường đại học Y Dược TP.HCM cấp, nhưng nghi là bằng giả.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, qua kiểm tra, xác minh cho thấy bà Đ.T.P.T là Chủ tịch Công ty TNHH Iris Premium HDC.

Tại địa chỉ này, trước đây Sở Y tế TP.HCM đã cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh với hình thức tổ chức là phòng khám chuyên khoa da liễu. Hiện phòng khám này ngưng hoạt động do Công ty TNHH Iris Premium HDC đã giải thể.

Trên mạng xã hội xuất hiện bằng tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng tên Đ.T.P.T nghi là bằng giả ẢNH: D.T

Bà Đ.T.P.T cho đoàn kiểm tra biết là có sử dụng 2 tài khoản có tên Đ.P.T và tên Yuki. Bà phủ nhận hình ảnh bằng tốt nghiệp trên mạng xã hội mà bà tự giới thiệu là hình ảnh bằng giả của Trường đại học Y Dược TP.HCM.

Về hình ảnh bằng tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng có tên bà Đ.T.P.T nghi là bằng giả, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tra cứu thông tin trên trang website của trường này thì không thấy có tên Đ.T.P.T.

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Trường đại học Y Dược TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp của bà Đ.T.P.T. Khi có xác định chính xác đây là bằng giả, Sở Y tế TP.HCM sẽ chuyển thông tin đến Công an TP.HCM để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra tại cơ sở, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi quảng cáo trái phép trong lĩnh vực y tế đối với Công ty TNHH Iris Premium HDC và bà Đ.T.P.T.

Sở Y tế TP.HCM tạm ngưng cấp phép hoạt động cho công ty này cho đến khi vụ việc được làm rõ ẢNH: D.T

Bên cạnh đó, hiện Công ty TNHH Iris Premium HDC đang xin giấy phép hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu, nhưng sở sẽ dừng cấp phép cho đến khi xử lý xong vụ việc.

Sở Y tế TP.HCM kêu gọi người dân khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sử dụng bằng giả thì hãy phản ánh để các cơ quan chức năng nắm bắt, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.