2 loại hoạt chất đang làm da bạn ‘tua nhanh’ tốc độ lão hóa

Vitamin B12

Vitamin B12 (cobalamin) được ca ngợi là giúp da dẻ hồng hào, giảm các dấu hiệu lão hóa sớm. Tuy nhiên, việc bổ sung B12 quá liều lượng lại là con dao hai lưỡi "tua nhanh" tốc độ lão hóa của làn da. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi nồng độ vitamin B12 trong máu tăng cao đột ngột do dùng thực phẩm chức năng liều cao hoặc tiêm có thể kích thích vi khuẩn P. acnes (thủ phạm gây mụn trứng cá) trên da sản xuất một lượng lớn porphyrins - một hợp chất chuyển hóa có khả năng thúc đẩy quá trình viêm nhiễm và làm trầm trọng thêm tình trạng mụn.

Thực tế, mụn trứng cá và tình trạng viêm nhiễm kéo dài chính là kẻ thù số một của làn da trẻ trung. Bởi vì, viêm da mạn tính sẽ dẫn đến sự phá vỡ cấu trúc collagen và elastin, hình thành sẹo, thâm, và tạo ra các gốc tự do gây hại, đẩy nhanh quá trình stress oxy hóa - cơ chế lão hóa cốt lõi của tế bào da.

Luôn tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để xác định liều lượng phù hợp khi cần bổ sung

Sắt

Nghe có vẻ nghịch lý vì sắt là khoáng chất thiết yếu, đóng vai trò "người vận chuyển" oxy trong máu, giúp da hồng hào, rạng rỡ và thậm chí còn quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen - protein nền tảng giữ độ đàn hồi, săn chắc cho da. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt, việc lạm dụng hoặc bổ sung sắt quá mức cần thiết lại tạo ra một "thảm họa" tế bào được gọi là Stress Oxy hóa (Oxidative Stress).

Về mặt khoa học, khi lượng sắt trong cơ thể vượt quá ngưỡng cho phép, nó sẽ tham gia vào các phản ứng hóa học tiêu cực, nổi bật là phản ứng Fenton, nơi sắt xúc tác để tạo ra một lượng lớn gốc tự do hydroxyl - đây được coi là một trong những gốc tự do mạnh và phá hủy nhất.

Các gốc tự do này tấn công không ngừng vào các thành phần quan trọng của tế bào da, từ DNA (gây lỗi di truyền), protein (phá hủy collagen và elastin), đến lipit (gây hại màng tế bào), khiến cấu trúc da bị tổn thương sâu sắc, khả năng phục hồi suy giảm và biểu hiện ra bên ngoài bằng các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn sâu, da chảy xệ, xuất hiện đốm nâu và sạm màu, đẩy nhanh tốc độ "già đi" của làn da bạn một cách đáng sợ.

Sắt chỉ bổ sung khi có chỉ định, không tự ý dùng quá liều

Hãy tập trung vào chế độ dinh dưỡng cân bằng và bổ sung collagen

Các chuyên gia da liễu và dinh dưỡng luôn nhấn mạnh, chìa khóa để duy trì một làn da săn chắc, rạng rỡ chính là sự cân bằng. Đừng vì một phút nóng vội mà tìm đến các viên uống liều cao, thay vào đó, hãy tập trung vào chế độ dinh dưỡng cân bằng bằng cách ưu tiên các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tự nhiên (rau xanh, quả mọng, cá béo) để làn da được nuôi dưỡng từ bên trong. Đồng thời bổ sung collagen thông qua các nguồn thực phẩm tự nhiên như nước hầm xương, hoặc các sản phẩm collagen thủy phân đã được nghiên cứu lâm sàng với liều lượng hợp lý để hỗ trợ trực tiếp cấu trúc nền của da, giúp tăng độ đàn hồi và giảm nếp nhăn một cách an toàn và bền vững.

Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder Trong khi đa số các sản phẩm Collagen trên thị trường chỉ tập trung vào Type I & III (chủ yếu cho da), sản phẩm này bổ sung thêm Type II, V, X. Đây là sản phẩm tối ưu cho những ai muốn chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là làm đẹp da. Dạng bột không mùi, không vị dễ dàng hòa tan trong cà phê, sinh tố, nước ép, súp *Ưu điểm nổi bật: Công thức "All-in-One" (5 loại Collagen): Hỗ trợ tăng cường độ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn da.

Kích thước phân tử siêu nhỏ (khoảng 700 micron) giúp cơ thể hấp thu nhanh và hiệu quả hơn so với collagen thông thường.

Phù hợp với chế độ ăn Keto và Paleo.

Thuần collagen, không chứa thành phần phụ nên khả năng gây nóng trong người rất thấp. Giá niêm yết chính hãng: 1.790.000 đồng/ 567g Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/codeage/bot-uong-bo-sung-collagen-giup-tre-hoa-da-hydrolyzed-multi-collagen-protein-powder.html Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thận trọng khi dùng cho người bị dị ứng cá (cá tuyết, cá hồng), trứng. GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Wild Caught Marine Collagen Peptides Powder Đừng chấp nhận collagen thông thường khi bạn có thể sở hữu một sản phẩm tinh khiết, dễ hấp thu và mang lại hiệu quả cao hơn 1,5 lần. Chọn Wild Caught Marine Collagen Peptides Powder là bạn đang đầu tư một cách thông minh cho sức khỏe và vẻ đẹp bền vững của mình. Bí quyết đem lại "làn da mới" láng mịn ẩn mình trong Marine Collagen Peptides *Ưu điểm nổi bật: Collagen Type I và Type III từ Cá Trắng (White Fish) vùng nước lạnh, được đánh bắt tự nhiên (Wild Caught) ở Bắc Đại Tây Dương, đảm bảo nguồn gốc bền vững và tinh khiết.

Độ tinh khiết cao, kết hợp với công nghệ thủy phân giúp khả năng hấp thu cao gấp 1,5 lần.

Với hàm lượng cao Collagen Tuýp I & III cùng 18 Amino Acid, sản phẩm đem lại công dụng hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da, hạn chế lão hóa da.

Cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm: Giúp da căng bóng, mịn màng hơn. Giá niêm yết chính hãng: 2.050.000 đồng/ 450g Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/codeage/bot-chong-lao-hoa-wild-caught-marine-collagen-peptides-powder.html Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. GPQC: 1961/2022/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



