2 năm 11 tháng lật mặt Quân 'Idol': Tên tội phạm thích được là… Idol

Hôm 29.8, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên Nguyễn Quốc Quân (33 tuổi, còn gọi là Quân "Idol") mức án tử hình về nhiều tội danh: vận chuyển trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người... Để đưa kẻ từng nổi đình đám trên mạng xã hội với những biệt danh như "đại gia mới nổi", "thần tượng giới trẻ" tại phố núi Khe Sanh (H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ra tòa, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị mất ròng rã 2 năm 11 tháng điều tra, đấu trí đặc biệt ly kỳ.



Thời chưa bị bắt, Quân “Idol” thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội ẢNH: T.L

Mãn hạn tù vì tội trộm cắp vặt, chỉ trong một thời gian ngắn, Quân "Idol" bỗng trở nên giàu có với xe sang gắn biển số đẹp, dinh thự hoành tráng... Có bề ngoài bảnh bao, thích khoe khoang sự giàu có cùng lối sống xa hoa trên mạng xã hội, Quân trở thành "idol" (thần tượng) của một bộ phận giới trẻ ở Khe Sanh và quy tụ được đám đàn em bất hảo làm tay chân. Tất cả đều phải gọi Quân là… chủ tịch.

Thời chưa bị bắt, Quân “Idol” thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội ẢNH: T.L

K HOE CỦA VÀ 'NẮM THÓP' ĐÀN EM

Giữa lúc đang tung hoành trong sự tung hô của đám đàn em lẫn sự lo sợ của những người dân lương thiện, Quân "Idol" không hề biết rằng từ ngày 29.12.2020, chuyên án mang bí số 121Q đã được Công an tỉnh Quảng Trị xác lập để theo dõi từng đường đi nước bước của mình. Chuyên án do đích thân Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo trực tiếp…

Hai xe sang mang biển số đẹp của Quân “Idol” ẢNH: THANH LỘC

Hồ sơ của cơ quan công an cho thấy Quân sinh ra trong một gia đình bình thường ở khối phố 3A (TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa). Tuổi thơ lêu lổng, Quân sớm vướng vào lao lý với 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản: 16 tuổi vào tù lần đầu tiên với mức án 6 tháng, sau đó tiếp tục bị bắt và lĩnh án vào các năm 2010, 2013, 2015.

Sau khi ra tù (năm 2017), dù không có việc làm cụ thể, lại là "con gia đình kinh tế khó khăn" (bố mẹ làm rẫy), nhưng Quân có nhiều biểu hiện bất minh về tài sản, giàu lên nhanh chóng. Quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ, sân bóng nhân tạo, tiệm billiards và giao cho đàn em quản lý. Quân còn cho xây một khách sạn sang trọng lấy tên "Idol". Kẻ này và vợ sở hữu 2 chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche mang biển số 74A - 199.99 và 74A - 222.22. Dưới tầng hầm của căn biệt thự, Quân thiết kế phòng bay lắc để phục vụ những bữa ăn chơi thâu đêm.

Để xây dựng hình ảnh một "soái ca giang hồ" lắm tiền nhiều của và thích thú với cái mác "Idol" mà một bộ phận giới trẻ lệch lạc gắn cho, Quân tỏ ra bất chấp dư luận, thường xuyên đăng hình ảnh nghênh ngang trên mạng xã hội. Ngoài ra, kẻ này thường thu thập hình ảnh về các nghi vấn sai phạm của cơ quan chức năng, lực lượng CSGT… Khi giao du với ai, Quân thường quay phim, chụp ảnh để khoe mẽ quan hệ hoặc quay ngược lại khống chế nếu đó là hình ảnh nhạy cảm. Chưa hết, Quân có thói quen khi gọi cho người khác thường sử dụng 2 máy điện thoại. Một chiếc để gọi và bật loa ngoài, một chiếc để ghi lại toàn bộ nội dung cuộc gọi để đe dọa người khác khi cần…

Khách sạn Idol đang xây dang dở của Quân “Idol” ở Khe Sanh ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, những bất minh về tài sản, thời gian đi lại, những mối quan hệ trong giới "xã hội", đặc biệt là ở phía nam, đã khiến cơ quan công an sớm đưa Quân vào tầm ngắm điều tra. "Phải thừa nhận là Quân có chút ít khả năng lãnh đạo, nhưng cũng rất… quái đản. "Lính tráng" rất sợ Quân và tất cả đều phải gọi Quân bằng sếp hoặc chủ tịch. Ngoài cái uy của mình, Quân còn dùng… tâm linh để "nắm thóp" đàn em. Quân "nổ" về một đấng siêu nhiên mà mình đang thờ tự, luôn dõi theo và bảo vệ mình thoát hết những vòng vây của cơ quan chức năng. Ai theo Quân thì sống, nghịch Quân thì chết", trung tá Lê Phước Thành (Đội trưởng Đội điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị) nói với PV Báo Thanh Niên. Trung tá Lê Phước Thành cũng là điều tra viên chính vụ án Quân "Idol" cùng đồng bọn.

Cũng theo trung tá Thành, sau khi bị tạm giam và "thân" dần với cán bộ, "Idol phố núi" Khe Sanh tâm sự rằng ước mơ của mình là ngay sau khi xây xong khách sạn Idol sẽ rút chân ra khỏi giang hồ, "rũ bùn" trở thành… doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, khi vẫn đang còn đứng nguyên cả hai chân trong vũng bùn phạm tội, Quân đã sa lưới.

G IẢ DANH CÔNG AN 'HÙ' NGƯỜI DÂN, DỌA GIẾT CÔNG AN THẬT

Sự ngông cuồng của Quân "Idol" ngày một lớn dần và vượt qua nhiều giới hạn. Ban đầu, nạn nhân của Quân và đồng bọn chủ yếu là người dân hoặc con nợ. Từng có lời đồn ở Hướng Hóa chỉ cần ai đó làm Quân không vừa lòng thì lập tức sẽ bị đàn em đến tận nhà đe dọa. Chúng dằn mặt nếu ai dám báo công an thì Quân sẽ cho "đàn em bên Lào qua xử mà không để lại dấu vết".

Quân từng có nhiều xe ô tô sang ẢNH: THANH LỘC

Riêng đối với con nợ, Quân có đủ chiêu khủng bố từ thể xác đến tinh thần để đòi được tiền gốc lẫn lãi suất "cắt cổ". Không ít lần trên trang cá nhân, Quân đăng các clip ghi lại cảnh mình và đàn em đến nhà đòi nợ, chửi bới, đập phá tài sản, thách thức lực lượng chức năng khi họ có mặt… Quân cũng thường làm "cáo phó" cho con nợ, dù họ còn sống, kiểu như: "Nợ tiền không trả nên xe tông chết…".

Điển hình, theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 17.8.2021, nhóm 4 người trú tại H.Hướng Hóa do xảy ra mâu thuẫn nên đã tìm đến nhà Quân "Idol" để giải quyết. Nhóm người này đứng trước nhà Quân gọi to nhưng không thấy ai nên dùng đá ném vỡ kính tầng 2. Sáng 18.8.2021, Quân tìm hiểu danh tính 4 người này, rồi lái ô tô đến, tự xưng là công an để "điều tra" việc dùng đá ném vỡ kính nhà Quân. Nghiêm trọng hơn, Quân "Idol" đưa 3 trong 4 người này về nhà rồi đánh đập, đe dọa và còn phát trên trang cá nhân.

Đáng nói, Quân còn thường xuyên thách thức lực lượng chức năng. Cư dân phố núi Khe Sanh từng biết đến những vụ Quân mạt sát cán bộ công an là người đồng bào dân tộc thiểu số, vu vạ, bôi nhọ lực lượng công an. Nghiêm trọng hơn, theo hồ sơ vụ án, ngày 8.6.2023, khi biết có một cán bộ Công an TT.Hồ Xá (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đang dò hỏi về việc làm ăn của mình, Quân "Idol" đã gọi điện cho cán bộ này đe dọa: "Tau là Quân "Khe Sanh" đây, giết cả nhà bây chơ, không biết súng nổ nhà bây ngày mô, con cái bây đi học liệu đó…". Trong lúc gọi điện, Quân "Idol" còn dùng một máy điện thoại khác để ghi hình lại cuộc gọi này.

Quân từng có nhiều xe ô tô sang ẢNH: THANH LỘC

Theo thượng tá Dương Đức Thuận, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, sở dĩ Quân "Idol" có những hành vi coi thường pháp luật như vậy, ngoài bản chất ngông cuồng còn vì những lời đồn đại rằng "Quân được các sếp, lãnh đạo công an bảo kê". Thông tin sai lệch này không biết từ đâu mà ra. "Khổ nỗi, nhiều người dân tin những tin đồn đó. Cùng với việc Quân ngày càng giàu lên, ngày càng quậy mạnh hơn… thì dân họ lại càng tin, không ai dám phản kháng, tố cáo. Mà càng thế thì Quân càng nhờn thuốc, manh động", thượng tá Thuận nhận định.

Nhưng ít ai biết rằng tài liệu về các hành vi của Quân và đồng bọn đã nằm trên bàn của cán bộ điều tra nhiều tháng. Họ chưa "tung lưới" là để thu thập, củng cố chứng cứ về các tội danh liên quan đến ma túy. Quá trình này gặp nhiều khó khăn vì Quân tỏ ra rất lọc lõi trong việc xóa dấu vết, lẩn tránh cơ quan chức năng, dù nhiều nhân chứng đã khai ra Quân là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh...

(còn tiếp)