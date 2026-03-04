Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'2 năm nhập ngũ sẽ nhanh thôi, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh'

Đình Huy - Tuấn Minh
04/03/2026 11:26 GMT+7

Đó là lời nhắn của nữ sinh Trường cao đẳng Y Hà Nội gửi đến bạn trai là tân binh lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà.

Sáng 4.3, 21 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 3 tỉnh thuộc Quân khu 2 tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026.

'2 năm nhập ngũ sẽ nhanh thôi, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh' - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

ẢNH: TUẤN MINH

Tại Hà Nội, 126 xã, phường đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân từ khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, theo tinh thần đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, kịp thời động viên công dân lên đường nhập ngũ. 

Năm nay, thủ đô có 4.721 công dân lên đường nhập ngũ (quân đội có 4.000 công dân, công an có 721 công dân).

'2 năm nhập ngũ sẽ nhanh thôi, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh' - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng động viên các tân binh

ẢNH: KHẮC HIẾU

Trong đó, hơn 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ (chiếm hơn 60%; công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, có 164 công dân là đảng viên, có 2.277 công dân được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng).

"Con sẽ viết tiếp giấc mơ của cha"

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình - điểm giao, nhận quân của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà, khoảng 318 công dân nhập ngũ quân đội và 62 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đã lên đường nhập ngũ. 

Lễ giao nhận quân còn có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan chức năng Hà Nội cùng hàng trăm người dân đến tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Ảnh 3.

Điểm giao nhận quân tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ân cần sửa lại từng nếp áo, dặn dò con trai Nguyễn Đinh Nhật Quang (19 tuổi) trước giờ lên đường nhập ngũ, bà Đinh Thị Hoa (56 tuổi, P.Thanh Xuân, Hà Nội) cố nén nước mắt. Trong lòng người mẹ lúc này là biết bao cảm xúc đan xen từ hồi hộp, nhớ thương, xúc động và sự tự hào khi con trai chính thức thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bà Hoa kể, Nhật Quang đang là sinh viên năm nhất Trường đại học Tài nguyên và Môi trường. Cuối năm ngoái, Quang nói với mẹ muốn tham gia nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân nên được bà ủng hộ ngay.

Với bà Hoa, quyết định của con trai không chỉ là lựa chọn của tuổi trẻ mà còn như một sự tiếp nối truyền thống gia đình. Bố của Quang từng là bộ đội Phòng không - Không quân, nhưng đã mất sớm vì bệnh hiểm nghèo.

- Ảnh 4.

Bà Hoa thể hiện nỗi nhớ con trai trước giờ lên đường

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Gia đình tôi có truyền thống quân đội. Tôi hy vọng khi vào môi trường quân ngũ, con sẽ phấn đấu ở lại lâu dài, viết tiếp giấc mơ còn dang dở của bố”, bà nghẹn ngào nói.

Đêm trước ngày tiễn con lên đường, người mẹ gần như thức trắng vì nhớ con. Thế nhưng, xen trong nỗi nhớ là niềm hạnh phúc giản dị. Bà Hoa tiết lộ, trước ngày 8.3, Quang đã mua hoa và quà tặng mẹ khiến bà rất cảm động. 

“Con đi bộ đội mà vẫn nhớ mua hoa tặng mẹ, tôi vui và cảm động lắm”, bà Hoa cười trong làn nước mắt.

"Em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh"

Giống như bà Hoa, trong phút giây tiễn các tân binh lên đường, hàng trăm người dân, người thân, bạn bè... đều dâng trào cảm xúc. Xen trong đó là những lời hứa, câu hẹn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Mỗi người thân đều có những cách động viên con em mình khác nhau nhưng đa số các tân binh đều xúc động khi phải xa người thân

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước giờ chiếc xe lăn bánh về đơn vị, giữa dòng người bịn rịn tiễn đưa, tân binh Lê Duy Trường Phương (24 tuổi, trú P.Phú Diễn, Hà Nội) đã kịp trao người yêu một nụ hôn vội và cái ôm thật chặt. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như gom lại tất cả yêu thương.

Bên cạnh anh Phương, chị Đặng Thùy Trang (21 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Y Hà Nội) cố giấu những giọt nước mắt sau nụ cười động viên. “Em rất hồi hộp và cũng phấn khởi. Anh đi xa chắc chắn sẽ nhớ lắm, nhưng 2 năm nhập ngũ rồi sẽ nhanh thôi. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh”, chị Trang nói.

- Ảnh 11.

Tân binh Lê Duy Trường Phương (24 tuổi, trú P.Phú Diễn) kịp trao người yêu một nụ hôn vội

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Trang cho biết, anh Phương từng học tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp được 1 năm và đã đi làm trước khi lên đường nhập ngũ. Với anh, đây là quãng thời gian để rèn luyện bản thân, thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc.

Chị Trang kể, đêm cuối trước ngày lên đường, cô và bạn trai gần như thức trắng để tâm sự. "Em động viên anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để sớm trở về với gia đình và với em, để còn thực hiện những dự định và ước mơ phía trước”, chị Trang nói thêm và cho biết, cô và bạn trai không dám hứa hẹn điều gì quá lớn lao vì thời gian sẽ chứng minh cho tất cả.

- Ảnh 12.

Các tân binh đi qua cổng vinh quang, lên xe về đơn vị

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.
- Ảnh 18.
- Ảnh 19.

Những nụ cười, giọt nước mắt trước khi chia tay người thân

ẢNH: TUẤN MINH

