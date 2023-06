2 nạn nhân vụ phóng hỏa cháy phòng trọ ở Đồng Nai tử vong

Theo đó, nam bệnh nhân N.C.H (46 tuổi) tử vong vào tối 3.6 và nam bệnh nhân D.A.T (15 tuổi) tử vong vào sáng 4.6. Trước đó, cả 2 bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng mê, thở máy, huyết áp khó đo; được chẩn đoán bị bỏng trên 80% toàn thân, độ 3, bỏng hô hấp.



Sáng 4.6, BV Nhi đồng 1 cho biết, lúc 10 giờ 50 ngày 3.6, BV tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi bị bỏng xăng nguy kịch (cũng là nạn nhân vụ việc trên). Tuy nhiên, BV không khai thác được từ thân nhân do không có thân nhân đi kèm.

Theo lời khai của các bệnh nhi (thời điểm nhập viện, còn tỉnh), khi các em đang ngủ trong phòng cùng 5 người khác thì nghe tiếng nổ lớn kèm tiếng la của người lớn. Các em chạy tới thấy bình gas nổ kèm đám cháy lớn nên cùng tìm cách thoát khỏi hiện trường. Sau đó các em bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy được cứu ra và đang nằm ngoài đường, được đưa đến BV Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) sơ cứu, sau đó được chuyển đến BV Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo UBND H.Long Thành (Đồng Nai) xác nhận, rạng sáng 3.6, xảy ra một vụ cháy phòng trọ tại ấp 3 (xã Phước Bình, H.Long Thành) khiến hàng chục người bị bỏng, trong đó có nhiều người bị bỏng nặng và được đưa đến BV Bà Rịa cấp cứu.

Lãnh đạo Công an H.Long Thành thông tin: "Nghi can là một nam thanh niên, khả năng do ghen tuông nên phóng hỏa. Người này cũng bị thương trong vụ cháy".