2 nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam bị bắt tại Thừa Thiên - Huế

Chiều 20.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an H.A Lưới phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm cầm súng xông vào cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam vào ngày 19.1, khi 2 nghi phạm này đang lẩn trốn tại huyện vùng cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Nghi phạm Trần Đông Lập bị bắt giữ C.T.V

2 nghi phạm được xác định là Trần Đông Lập (34 tuổi, ở thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, ở P.Phú Dương, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

"Khoảng 12 giờ trưa nay 20.1, phát hiện 2 nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn H.A Lưới, các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ cùng phương tiện gây án", thiếu tướng Dũng nói.

Táo tợn cầm súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam

"Qua hơn một ngày kiểm tra, rà soát và xác định được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao đổi thông tin về các nghi phạm với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để khoanh vùng, truy xét nghi phạm. Sau khi bị bắt, bước đầu cả hai nghi phạm khai nhận trước đó do nợ nần nên đã bàn nhau đi cướp tài sản", thiếu tướng Dũng thông tin thêm.

Nghi phạm Đặng Văn Được bị bắt giữ C.T.V

Cũng theo thiếu tướng Dũng, trong chiều nay (20.1), Công an tỉnh Quảng Nam sẽ nhận bàn giao 2 nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để di lý về Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 10 giờ 5 ngày 19.1, 2 nghi phạm đội mũ, bịt mặt đi vào phòng giao dịch Ngân hàng Agribank (đóng tại xã Duy Hòa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

Trong đó, 1 nghi phạm cầm túi xách màu đen, nghi phạm còn lại cầm súng chĩa về phía các nhân viên ngân hàng đe dọa. Sau đó, nghi phạm cầm súng lấy một cọc tiền định bỏ vào túi xách thì đúng lúc này, nhân viên bấm chuông báo động làm nghi phạm hoảng hốt khiến cọc tiền ra, rơi xuống đất. 2 nghi phạm sau đó đã vứt lại túi xách và cọc tiền rồi bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an H.Duy Xuyên có mặt tại ngân hàng lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Đồng thời, cắt cử lực lượng truy tìm 2 nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng này.