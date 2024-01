Truy bắt 2 nghi phạm cầm súng xông vào cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Trưa 19.1, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh đang phối hợp với Công an H.Duy Xuyên truy bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng. Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh ở khu Tây H.Duy Xuyên (Quảng Nam).

Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường vụ cướp ngân hàng N.HUY

Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, khoảng 10 giờ hôm nay, 2 nghi phạm dùng súng (chưa xác định rõ súng giả hay thật) và một con dao xông vào chi nhánh Ngân hàng Agribank tại xã Duy Hòa, (H.Duy Xuyên) kẹp cổ nhân viên bảo vệ, đe dọa nhân viên ngân hàng lấy một túi tiền.

"Sau khi nhân viên bỏ tiền vào một cái túi (toàn tiền mệnh giá 100.000 đồng, nhưng chưa xác định tổng giá trị bao nhiêu), 2 nghi phạm định lấy túi tiền rời đi thì nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động. Nghe chuông vang lên, 2 nghi phạm đã vứt lại túi tiền rồi bỏ chạy", thiếu tướng Dũng nói.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc N.HUY

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho hay, theo thông tin ban đầu, 2 kẻ cướp chạy về hướng H.Đại Lộc (Quảng Nam). Tuy nhiên, theo hướng đó cũng có thể rẽ về H.Nông Sơn hoặc H.Đại Lộc...

"Lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp với công an các địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và tập trung truy xét, bắt 2 nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng này", thiếu tướng Dũng thông tin.