Bị can tử vong khi đang tạm giam, công an tỉnh Quảng Nam nói gì?

Sáng 24.9, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang chờ kết luận từ cơ quan pháp y ở Hà Nội về nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết của bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, ở thôn Trung An, xã Tiên Hà, H.Tiên Phước, Quảng Nam) khi đang bị Công an H.Tiên Phước tạm giam.

Bị can Nguyễn Minh Sự bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ngày 19.9.

Đến khoảng 14 giờ ngày 21.9, có 2 bị can trong buồng tạm giam phát hiện bị can Sự treo cổ tự tử bằng vải mùng nên đỡ Sự xuống, tri hô để lực lượng công an đưa đi cấp cứu ở Bệnh Thái Bình Dương (H.Tiên Phước). Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe chuyển nặng, bị can Sự được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, nhưng đến sáng 22.9 thì tử vong.

Lực lượng công an có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam để điều tra về cái chết của bị can Sự NAM THỊNH

Điều tra kỹ vụ việc

"Vụ việc này cũng khá nhạy cảm nên pháp y đã giải phẫu tử thi, mổ hộp sọ ra để kiểm tra xem có ảnh hưởng não không, trước sự chứng kiến của người nhà. Để khách quan, Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị pháp y của y tế trực tiếp làm chứ không dùng pháp y công an", vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Để xác định trong cơ thể bị can Sự có độc tố hay không, cơ quan pháp y cũng đã gửi mẫu ra Hà Nội kiểm tra, hiện Công an tỉnh và gia đình đang chờ kết quả.

Theo vị này, đối với vết thương xuất hiện trên đầu bị can Sự, cơ quan pháp y sẽ giải thích rõ cơ chế hình thành. Tuy nhiên, bước đầu 2 bị can tạm giam cùng phòng cho biết trong lúc đỡ bị can Sự xuống, do nặng quá dẫn đến bị ngã rồi tạo thành dấu vết.

"Việc Sự tự tử trong buồng tạm giam mà 2 bị can khác lại không biết (ngay từ thời điểm có ý định tự tử - PV) là do vị trí treo cổ nằm ở khu vực ô tắm nắng ở phía trước buồng giam. Trong khi đó, 2 bị can chung buồng lại đang nghỉ trong khu buồng giam nên phát hiện trễ. Việc mới bắt tạm giam đôi khi bị can cũng bị tâm lý, dẫn đến tự tử. Việc treo cổ như thế nào thì phải chờ pháp y kết luận", vị này nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho hay hiện cơ quan chức năng đang vận động gia đình đưa thi thể người thân về chôn cất. "Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu điều tra kỹ vụ việc để có kết luận chính thức, đầy đủ cơ sở khoa học để thông báo cho gia đình. Trong quá trình điều tra, phát hiện ai sai trong vụ việc này sẽ xử lý nghiêm", vị này thông tin thêm.

Gia đình chờ kết luận chính thức

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (31 tuổi, vợ bị can Sự) cho biết chồng chị bị bắt tạm giam từ trưa 19.9, tạm giam thời hạn 4 tháng. Đến chiều 21.9, chị và người thân đến Công an H.Tiên Phước thì được thông báo bị can Sự tự tử, chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tối 21.9, người nhà vào thăm thì thấy bị can Sự đang trong tình trạng bất tỉnh, thở máy; đến rạng sáng 22.9 được xác định đã tử vong.

Rất đông người nhà bị can Sự tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam NAM THỊNH

Theo chị Linh, kiểm tra cơ thể anh Sự, gia đình phát hiện có vết thương lớn ở vùng đầu. Vì vậy, tới thời điểm này gia đình vẫn chưa đưa thi thể về nhà mai táng mà vẫn để ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, chờ cơ quan pháp y thông báo kết quả chính thức.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an H.Tiên Phước cho hay bị can Sự bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xảy ra vụ được cho là bị can tự tử, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý giải quyết.

Quá trình thực hiện lệnh bắt tạm giam có sự chứng kiến của người nhà, em trai bị can Sự ký biên bản.

Theo vị lãnh đạo Công an H.Tiên Phước, ghi nhận sơ bộ ban đầu thì bị can Sự treo cổ tự tử. Lúc đưa đến bệnh viện thì tim còn đập, gần 12 giờ sau mới mất. Còn nguyên nhân cái chết thì cơ quan pháp y và Công an tỉnh đang thụ lý giải quyết.