Hà Nội: Nghi án chồng sát hại vợ và 2 con rồi treo cổ tự tử

Chiều 1.9, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an Q.Long Biên (Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng.



Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc Đ.X

Theo vị lãnh đạo, sáng 1.9, PC01 Công an TP.Hà Nội nhận tin báo từ Công an Q.Long Biên về việc 4 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng ở phố Trạm (P.Long Biên, Q.Long Biên), đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với công an địa phương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Lãnh đạo PC01 Công an Hà Nội cho biết, bước đầu lực lượng điều tra nhận định người chồng đã sát hại vợ và 2 con, sau đó treo cổ tự tử. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.