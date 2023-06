2 người chết, 535 ngôi nhà hư hỏng do mưa giông

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mưa giông, lốc từ đêm 2.6 - 4.6 đã gây thiệt hại về người và của tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bình Thuận.

Nhà dân ở H.Bảo Yên (tỉnh Yên Bái) bị giông, lốc xoáy làm hư hỏng TRỊNH DUYÊN

Theo đó, thời tiết cực đoan đã khiến 2 người chết là ông Nông Văn T. (48 tuổi, trú xã Xuân Lai, H.Yên Bình, tỉnh Yên Bái) do bị lật thuyền trên hồ Thác Bà và ông Trần Văn Tr. (35 tuổi, trú xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) do bị lật thuyền do sóng lớn trên biển.

Mưa lớn ở TP.HCM: Đường thành sông, có người té xe hứng trọn nước đen

Về tài sản, có khoảng 535 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái và hư hỏng. Trong đó, có 20 căn nhà bị sập đổ (tỉnh Yên Bái); 515 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (tỉnh Yên Bái 460 ngôi nhà, tỉnh Tuyên Quang 48 ngôi nhà, tỉnh Bình Thuận 7 ngôi nhà).

Thiên tai cũng đã làm 16,16 ha lúa và hoa màu bị hư hại (tỉnh Tuyên Quang 6,16 ha; tỉnh Hòa Bình 10 ha); 28,5 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại (tỉnh Yên Bái 17,6 ha; tỉnh Tuyên Quang 10,9 ha).

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, lúc 19 giờ 20 ngày 4.6 xảy ra một trận động đất tại H.Kon plong (tỉnh Kon Tum) với 2,6 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và tiếp tục tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với nắng nóng, mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả.