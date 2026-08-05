Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027.

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 ẢNH: TUẤN MINH

Bộ Nội vụ nghiêng về phương án nghỉ tết 7 ngày

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức.

Phương án 1 nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước tết và 3 ngày sau tết. Do 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết, công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo đó, nếu thực hiện phương án này, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 sẽ kéo dài từ thứ năm , ngày 4.2.2027 (28 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư, ngày 10.2.2027 (mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi). Tổng cộng, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục.

Phương án 2 cũng nghỉ 5 ngày theo quy định, nhưng gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết. Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ sáu, ngày 12.2.2027 sang ngày nghỉ hằng tuần, thứ bảy, ngày 27.2.2027.

Với phương án này, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ sáu, ngày 5.2.2027 (29 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết chủ nhật, ngày 14.2.2027 (mùng 9 tháng giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ là 10 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định, 2 ngày nghỉ bù do trùng ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Trong 2 phương án trên, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án 1, với tổng cộng 7 ngày nghỉ liên tục.

Phương án này, theo Bộ Nội vụ, giúp công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 28 tháng chạp, tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước tết.

Trong khi đó, nếu chọn phương án 2, nhu cầu đi lại có thể tập trung trong khoảng thời gian ngắn, làm gia tăng áp lực đối với giao thông, vận tải, đặc biệt tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.

Người lao động được nghỉ tết thế nào?

Đối với người lao động, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong 3 phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết, người sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của bộ luật Lao động.

Dự thảo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 được Bộ Nội vụ xây dựng trên cơ sở các quy định của luật Tổ chức Chính phủ, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, bộ luật Lao động và Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

Để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án nghỉ lễ năm 2027, Bộ Nội vụ đề nghị 13 bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10.8 để tổng hợp.