Đề xuất thêm ngày nghỉ, công bố lịch nghỉ lễ, tết sớm trước 3 tháng

Đề xuất liên quan đến nghỉ lễ, nghỉ tết được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Lao động, luật Lưu trữ, luật Bình đẳng giới và luật Hoạt động chữ thập đỏ và đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Nội vụ đề xuất công bố lịch nghỉ lễ, tết trước ngày 30.9 hàng năm ẢNH: TUẤN MINH

Thông báo lịch nghỉ trước ngày 30.9

Theo dự thảo, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm trước ngày 30.9 của năm trước liền kề.

Bộ Nội vụ cho rằng việc công bố lịch nghỉ sớm sẽ tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp chủ động chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp. Qua đó, hạn chế tình trạng thông báo sát kỳ nghỉ khiến người dân và doanh nghiệp bị động, xáo trộn kế hoạch.

So với dự thảo trước đây, thời hạn công bố lịch nghỉ được đề xuất sớm hơn khoảng 3 tháng, từ trước ngày 31.12 xuống trước ngày 30.9 của năm trước.

Đáng chú ý, dự thảo mới giữ thẩm quyền quyết định của Thủ tướng như hiện hành, tức Thủ tướng quyết định cụ thể hai kỳ nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh, thay vì quyết định tất cả các ngày nghỉ lễ trong năm như phương án trước đó.

Liên quan đến đề xuất này, trao đổi với Thanh Niên ông Bùi Sỹ Lợi cho hay, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang rất lo lắng vì thời gian qua, các quyết định về ngày nghỉ thường được đưa ra khá bị động, sát ngày mới lấy ý kiến.

Theo ông Lợi, Bộ Nội vụ nên căn cứ vào tình hình thực tế để thông báo sớm mà không cần phải lấy ý kiến rườm rà. "Tốt nhất là cơ quan chức năng nên thông báo sớm trước vài tháng hoặc nửa năm sẽ giúp mọi thành phần trong xã hội, từ người dân đến doanh nghiệp, đều có thể chủ động sắp xếp kế hoạch một cách tốt nhất", ông Lợi nói.

Còn theo ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), việc quy định nguyên tắc chung về thời hạn thông báo lịch nghỉ cũng sẽ hạn chế tình trạng năm nào các bộ, ngành cũng phải xin ý kiến về phương án nghỉ lễ. Cạnh đó, người lao động và doanh nghiệp có đủ thời gian để công việc, sản xuất, kinh doanh.

Đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam

Một nội dung đáng chú ý khác trong dự thảo là đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ mới vào ngày 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Bộ Nội vụ, quy định này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ trong ngày này và hưởng nguyên lương.

Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ có tổng cộng 12 ngày nghỉ lễ, tết chính thức trong năm, gồm 1 ngày tết dương lịch, 5 ngày tết âm lịch, 1 ngày giỗ Tổ Hùng vương, 1 ngày nghỉ lễ 30.4, 1 ngày Quốc tế lao động 1.5, 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh và 1 Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Bộ Nội vụ, dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI, dự kiến vào tháng 10.2026.

Nếu được thông qua, ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam có hiệu lực từ ngày được Quốc hội thông qua. Còn đề xuất công bố lịch nghỉ lễ tết sớm trước 3 tháng có hiệu lực từ ngày 1.1.2027.

Trước đó, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ gắn với dịp Quốc khánh 2.9, kéo dài thời gian nghỉ từ ngày 2 - 5.9.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, đây mới là đề xuất riêng của tổ chức công đoàn, cơ quan chức năng chưa có chỉ đạo chính thức. Bộ Nội vụ đang tiếp tục nắm bắt dư luận để có cơ sở tham mưu phù hợp.



