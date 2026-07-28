Công chức, người lao động sắp được nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày

Theo công văn số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ gửi các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động, dịp lễ Quốc khánh 2.9, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định của bộ luật Lao động.

Công chức, người lao động sắp được nghỉ 5 ngày dịp lễ Quốc khánh ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ ngày 2.9 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1.9.

Tuy nhiên, do ngày 1 và 2.9 là thứ ba và thứ tư nên Thủ tướng đã đồng ý thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31.8, sang làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần là thứ bảy, ngày 22.8.

Do đó, cộng thêm 2 ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp này.

Với người lao động khu vực doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động được quyền quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh như sau: nghỉ thứ tư, ngày 2.9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày thứ ba, ngày 1.9, hoặc thứ năm, ngày 3.9.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ lưu ý các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Bên cạnh đó, thông báo của Bộ Nội vụ nêu rõ, các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, tết. Tuy nhiên, từ năm nay trở đi, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ nữa vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, nâng tổng số ngày nghỉ năm 2026 lên 12 ngày.

Trước đó, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ gắn với dịp Quốc khánh 2.9, kéo dài thời gian nghỉ từ ngày 2 - 5.9.

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Việt Nam có số ngày nghỉ lễ thấp hơn mức bình quân của nhiều quốc gia trong khu vực, do đó, vẫn còn dư địa tăng ngày nghỉ, giúp người lao động tái tạo sức lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch và đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, đây mới là đề xuất riêng của tổ chức công đoàn, cơ quan chức năng chưa có chỉ đạo chính thức. Bộ Nội vụ đang tiếp tục nắm bắt dư luận để có cơ sở tham mưu phù hợp.