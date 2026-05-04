Vừa hết lễ 30.4 và 1.5 người trẻ đã bàn đến lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2.9 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1.9. Ngày làm việc thứ hai 31.8 sẽ được hoán đổi sang thứ bảy 22.8. Như vậy, tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 của nhóm này kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ bảy 29.8 đến hết thứ tư 2.9.

Vừa hay tin lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Nguyễn Thị Kim Truyền (23 tuổi), chuyên viên tại bệnh viện đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp), hào hứng: “Ngay khi biết tin kỳ nghỉ 2.9 năm 2026 có thể kéo dài gần một tuần, mình đã cùng nhóm bạn lên lịch trình để đi du lịch. Lễ 30.4 vừa rồi, tụi mình đã đi biển, nên lần này muốn dành thời gian để tìm hiểu về những mốc son lịch sử của đất nước. Tụi mình đang dự định đi thăm một địa danh lịch sử nào đó. Một kỳ nghỉ dài như vậy là rất quý giá để chúng mình có thể tái tạo năng lượng và cống hiến hết sức cho quý làm việc cuối năm”.

Theo Truyền, việc hoán đổi lịch làm việc không quá ảnh hưởng gì nhiều đến lịch sinh hoạt của cô.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục ẢNH: THÁI PHÚC

Theo Bộ Nội vụ, với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ quyết định phương án nghỉ Quốc khánh năm 2026, gồm ngày 2.9 và lựa chọn thêm 1 trong 2 ngày liền kề là 1.9 hoặc 3.9.

Mặc dù doanh nghiệp chưa có thông báo lịch nghỉ lễ 2.9 chính thức, nhưng bạn trẻ làm việc tại các công ty được nghỉ vào thứ bảy vẫn rất mong doanh nghiệp có thể áp dụng lịch nghỉ giống như lịch của công chức, viên chức.

Cao Ngọc Kỳ Anh (27 tuổi), đang làm việc tại Công ty cổ phần xi măng Thăng Long (xã Nhà Bè, TP.HCM), cho biết: “Mình cảm thấy rất hào hứng sau khi nghe được thông báo từ phía Bộ Nội vụ về lịch nghỉ lễ 2.9 năm nay. Công ty mình không làm vào thứ bảy nên mình cũng rất mong có thể nghỉ được nhiều ngày liên tục như đợt lễ vừa qua”.

Người lao động trẻ rất mong doanh nghiệp có thể áp dụng lịch nghỉ giống như lịch nghỉ của viên chức, công chức. ẢNH: THÁI PHÚC

Anh cho hay nếu được sắp xếp nghỉ dài 5 ngày chàng trai sẽ có một chuyến đi phượt bằng xe gắn máy đi xuyên miền Trung, sau đó ghé ở quê tại tỉnh Gia Lai.

“Điểm dừng chân trọng tâm của mình sẽ là Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị. Mình nghĩ rằng, là người trẻ, việc dành kỳ nghỉ lễ để gắn kết với những giá trị cội nguồn là một cách ăn mừng độc lập ý nghĩa nhất”, Anh hào hứng.

Tương tự, Nguyễn Phú Cường (29 tuổi), đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu trên đường Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cho biết: “Mình và gia đình đang thảo luận về một chuyến đi ra thăm Thủ đô Hà Nội đúng dịp mùng 2.9. Mình rất muốn có mặt tại Quảng trường Ba Đình để dự lễ chào cờ vào đúng ngày Quốc khánh. Việc sắp xếp nghỉ bù và hoán đổi ngày làm việc năm nay thực sự rất hợp lý, giúp những người làm việc xa nhà như mình có đủ thời gian để vừa về quê, vừa có thể đi du lịch cùng người thân.Mình rất mong các doanh nghiệp cũng có thể áp dụng lịch nghỉ này”.

Chị Trịnh Thị Kim Tràng, chủ doanh nghiệp Changmi (P.Phú Lâm, TP.HCM), cho biết sau khi hay tin có lịch nghỉ lễ 2.9 đã cân nhắc để công ty nghỉ lễ liên tục 5 ngày.

“Chúng tôi nhận thấy việc có một quãng nghỉ dài giúp đội ngũ tái tạo năng lượng tốt hơn là những ngày nghỉ ngắt quãng. Tôi cũng sẽ khuyến khích nhân viên chia sẻ những hình ảnh về các chuyến đi về nguồn hoặc hành trình tìm hiểu lịch sử lên mạng nội bộ để lan tỏa tinh thần tích cực trong dịp đại lễ của đất nước”, chị Trang nói.