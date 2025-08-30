Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nghỉ lễ 2.9, rủ nhau đi mua sắm dưới lòng đất

An Vy
An Vy
30/08/2025 11:30 GMT+7

Cuối tuần, ga metro Bến Thành nhộn nhịp với dòng người tấp nập. Ai cũng háo hức trải nghiệm mua sắm trong không gian độc đáo dưới lòng đất.

Không gian mua sắm mới mẻ tại nhà ga metro Bến Thành thu hút đông đảo khách hàng. Ai ai cũng đều muốn trải nghiệm mua quần áo, mỹ phẩm... hàng hiệu dưới lòng đất nên đến đây tham quan.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành - Ảnh 1.

Người dân háo hức trải nghiệm tại khu vực nước hoa

ẢNH: AN VY

Chị Trần Thị Thắm (30 tuổi), nhân viên Công ty FPT (TP.HCM), chia sẻ rằng chị có đọc thông tin về sự kiện mua sắm dưới lòng đất ở ga metro Bến Thành trên mạng. Thấy quá hấp dẫn nên chị đến đây tham quan. "Khi đến đây, mình vô cùng bất ngờ khi thấy nhiều thương hiệu trong và ngoài nước tung khuyến mãi hấp dẫn. Nhiều tấm bảng ghi sản phẩm được giảm giá đến 80%, biến metro trở thành điểm hẹn mua sắm trong dịp lễ", chị Thắm kể.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành - Ảnh 2.

Khu vực túi, giày nhiều màu sắc được các cô gái yêu thích

ẢNH: AN VY

Theo chị Thắm, khu vực mua sắm dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành rất đông đúc. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự hào hứng khi trải nghiệm không gian mua sắm độc lạ, vừa có cơ hội săn hàng hiệu ưu đãi. Các gia đình cũng đưa con mình đến đây để lựa giày dép, túi đi học. "Mình nghĩ rằng sắp tới nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng để vui chơi trong dịp lễ", chị Thắm nói.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành - Ảnh 3.

Khu vực giày là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất. Khu vực này trưng bày rất nhiều đôi giày được giảm giá sâu

ẢNH: AN VY

Nguyễn Phương Linh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, tranh thủ thời gian sau đợi tàu metro để ghé thăm khu mua sắm độc đáo này. Cô gái chia sẻ tại đây có hàng trăm thương hiệu được bày bán. Món nào cũng được giảm giá mạnh, thậm chí có mặt hàng giảm tới 80%. "Mình sẽ rủ bạn bè đến đây vui chơi dịp lễ 2.9. Ở đây rất nhiều mặt hàng như nước hoa, váy áo, giày dép, phụ kiện… có giá hời", Linh chia sẻ.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành - Ảnh 4.

Khách tham quan háo hức xem ảo thuật tại một quầy ở sự kiện

ẢNH: AN VY

Trải nghiệm mua sắm độc đáo dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành - Ảnh 5.

Nhiều em học sinh được ba mẹ dẫn tới để mua trang phục mới

ẢNH: AN VY

Chị Hồ Thị Ngọc Hồng (30 tuổi), nhân viên tại gian hàng Canifa, hồ hởi chia sẻ: "Chương trình được khai mạc vào ngày 29.8 và kéo dài đến ngày 7.9. Có đến 500 thương hiệu tham gia đợt này. Nhiều gian nhanh chóng kín khách chỉ sau vài giờ mở cửa.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành - Ảnh 6.

Chị Hồng (bên trái) hào hứng cho biết nhân viên bán hàng ở đây rất nhiệt tình, luôn niềm nở đón tiếp khách tham quan

ẢNH: AN VY

"Tôi thấy khách đến rất đông để trải nghiệm mua sắm dưới lòng đất. Một số bạn trẻ nói rằng mua sắm ngay dưới nhà ga mang lại cảm giác mới lạ, tiện lợi khi vừa ra khỏi tàu là có thể mua sắm được luôn", chị Hồng nói và cho rằng điểm đến này hứa hẹn sẽ là tọa độ lý tưởng cho những ai yêu thích mua sắm và thích khám phá trong dịp lễ.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành - Ảnh 7.

Nhiều sinh viên tranh thủ thời gian đợi tàu metro ghé chơi tại khu mua sắm

ẢNH: AN VY

Trải nghiệm mua sắm độc đáo dưới lòng đất tại ga metro Bến Thành - Ảnh 8.

Khu vực giày thể thao với hàng loạt hộp giày xếp chồng, đang chờ khách tham quan lựa chọn dưới lòng đất

ẢNH: AN VY


