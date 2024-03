2 sai lầm thường gặp của người trưởng thành trong việc tăng sức đề kháng

Câu chuyện "tăng sức đề kháng" thường được nhắc đến nhiều hơn khi xuất hiện nhiều dịch bệnh - thời điểm giao mùa, khi các virus, vi khuẩn sinh sôi nhanh và nhiều. Sức đề kháng chính là khả năng cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, bao gồm cả virus, vi khuẩn, lẫn khói bụi, thay đổi thời tiết… Sức đề kháng giảm, con người có nguy cơ bị mầm bệnh tấn công mạnh hơn và khó có thể phòng ngừa.

Thế nhưng, nhiều người lại có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ trẻ nhỏ mới cần tăng cường sức đề kháng. Thực tế, cho dù đã trưởng thành nhưng nếu không chăm sóc tốt sức đề kháng thì khả năng phòng bệnh của cơ thể cũng có nguy cơ suy yếu, cơ thể sẽ đối diện với nguy cơ dễ bị virus xâm nhập và gây ra các loại bệnh từ mức độ nhẹ đến nguy hiểm. Đó chính là lý do tại sao người lớn cũng cần chăm sóc sức khỏe đề kháng của mình mỗi ngày.

Người lớn cũng cần chăm sóc sức khỏe đề kháng của mình mỗi ngày

Ảnh: Nutifood

2 sai lầm trong việc tăng đề kháng cho người lớn

Nhiều người hiểu được tầm quan trọng của đề kháng cơ thể, thế nhưng lại chưa biết cách làm sao để nâng cao khả năng đề kháng cho đúng. Điển hình là 2 sai lầm dưới đây:

- Tập thể dục thật nhiều để tăng đề kháng

Một trong những lợi ích của tập thể dục là giúp sản sinh ra lượng lớn tế bào của hệ miễn dịch, từ đó góp phần thúc đẩy hệ miễn dịch mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao sức khỏe đề kháng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tập thể dục càng nhiều thì càng có lợi cho miễn dịch và sức đề kháng tăng. Việc tập luyện cần phải tùy theo tuổi tác, thể trạng và điều kiện sức khỏe của mỗi người.

Cố gắng vận động quá sức có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc cho sức khỏe như bất thường ở nhịp tim, huyết áp, mất nước trong cơ thể, dễ chấn thương…

Việc tập luyện cần phải tùy theo tuổi tác, thể trạng và điều kiện sức khỏe của mỗi người

- Bổ sung càng nhiều vitamin C càng tăng đề kháng nhanh

Vitamin C góp phần tăng cường khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng bằng cách hỗ trợ chức năng của các tế bào khác nhau trong cả hệ thống miễn dịch. Chính vì thế nhiều người nghĩ rằng, ăn thực phẩm giàu vitamin C hoặc dùng sản phẩm bổ sung vitamin C sẽ giúp tăng đề kháng nhanh.

Thực tế, bổ sung bất kỳ dưỡng chất nào cũng cần phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ để phù hợp nhất với sức khỏe của mình. Vitamin C cũng vậy. Mặc dù có lợi cho khả năng tăng đề kháng nhưng quá nhiều vitamin C vào thể có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, loét dạ dày, tá tràng, viêm bàng quang, tiêu chảy, tăng nguy cơ tạo sỏi thận, giảm độ bền hồng cầu, cản trở hấp thụ vitamin A, B12...

Tăng cường sức đề kháng hiệu quả ở người trưởng thành bằng cách nào?

Để chủ động trong việc tăng đề kháng hiệu quả, bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học, vận động điều độ, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, người trưởng thành có thể sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ có thành phần sữa non.

Người trưởng thành có thể sử dụng thêm sản phẩm sữa non để hỗ trợ tăng đề kháng

Hơn 20 năm hướng tới sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt - Nutifood Thụy Điển (NNRIS) liên tục cung cấp các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao đặc chế dành riêng cho người dùng Việt tùy theo thể trạng và độ tuổi. Sữa non Värna Colostrum là một trong những sản phẩm ra đời chú trọng vào hỗ trợ tăng cường sức khỏe miễn dịch người trưởng thành, với công thức tạo nên hệ miễn dịch tối ưu.

Värna Colostrum với thành phần gồm phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel) từ Sterling Mỹ và kháng thể IgG từ sữa non đã được khoa học chứng minh là phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch của người lớn. Những thành phần này khi kết hợp với nhau trong sữa non Värna Colostrum đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhanh cho cơ thể chỉ sau 2 giờ sử dụng.

Värna Colostrum với phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel và kháng thể IgG được chứng minh lâm sàng có tác dụng hỗ trợ tăng đề kháng nhanh chỉ sau 2 giờ

Có thể nói, với tác dụng tạo "lá chắn kép" cho sức khỏe, sữa non Värna Colostrum đặc biệt phù hợp cho người lớn ăn uống kém, người cần tăng sức đề kháng.

Tăng cường sức đề kháng là một trong những "nhiệm vụ" hàng đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe, nhưng để đạt hiệu quả, điều quan trọng hơn là phải tăng đề kháng đúng cách.

Đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp sản phẩm: Nutifood Thụy Điển - Värna

Website: https://nutifoodsweden.com/vi/san-pham/varna-colostrum