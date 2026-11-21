2 siêu phẩm, 2 cái tên đáng nhớ: Sỹ Bách và Nguyễn Lực đã làm nên lịch sử thế nào?

Lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U.17 World Cup, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có 2 bàn thắng đáng nhớ vào lưới đương kim á quân châu Âu U.17 Bỉ. Pha đánh gót của Lê Sỹ Bách và cú đá phạt góc thành bàn của Nguyễn Lực không chỉ khiến đối thủ bất ngờ mà còn ghi dấu những cột mốc đầu tiên của bóng đá trẻ Việt Nam trên sân chơi thế giới.