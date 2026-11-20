U.17 Việt Nam ghi 2 siêu phẩm lịch sử ở World Cup, suýt tạo địa chấn trước U.17 Bỉ

Hai siêu phẩm của Lê Sỹ Bách và Nguyễn Lực giúp đội tuyển U.17 Việt Nam tạo dấu ấn đáng nhớ ngay trong lần đầu tham dự FIFA U.17 World Cup 2026. Dù để thua ngược U.17 Bỉ với tỷ số 2-3, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có màn trình diễn đầy cảm xúc trước đương kim á quân châu Âu.