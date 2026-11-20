Trước giờ bóng lăn tại FIFA U.17 World Cup 2026 ở Qatar, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa gửi thông điệp đầy tự tin khi đội tuyển U.17 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11 (giờ Việt Nam).

Đối đầu với những đối thủ có nền tảng bóng đá phát triển hơn, hậu vệ sinh năm 2009 khẳng định toàn đội không chịu áp lực về danh tiếng của đối phương.

Đội tuyển U.17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup sau hành trình đáng nhớ, với dấu mốc là chiến thắng 3-2 trước UAE. Kết quả này giúp bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA U.17 World Cup.

Nhắc lại thời khắc lịch sử, Đăng Khoa cho biết toàn đội đã vỡ òa sau trận đấu, bởi thành quả ấy đến từ quá trình chuẩn bị và nỗ lực không ngừng.

Ở cương vị đội trưởng, cầu thủ thuộc biên chế PVF nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật và sự chăm chỉ là những yếu tố quan trọng giúp toàn đội vượt qua thử thách.

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Đăng Khoa cũng đánh giá cao vai trò của HLV Cristiano Roland. Theo anh, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha luôn gần gũi, nhiệt huyết và biết cách động viên các cầu thủ trong những thời điểm khó khăn.

Tại FIFA U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U.17 Bỉ ngày 20.11, U.17 New Zealand ngày 23.11 và U.17 Mali ngày 26.11.

Trước giải đấu, đại diện đội tuyển U.17 Việt Nam đã tham dự cuộc họp kỹ thuật do FIFA tổ chức tại Qatar, cùng đại diện 47 đội tuyển khác. Các thành viên cũng khảo sát khu vực thi đấu tại Aspire Zone ở Doha, nơi tổ chức phần lớn các trận đấu từ vòng bảng đến vòng 32 đội.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển U.17 Việt Nam tranh tài tại một kỳ World Cup, vì vậy mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa đặc biệt đối với các cầu thủ trẻ. Dù đặt quyết tâm cao, Đăng Khoa cho rằng thành công không chỉ được đo bằng kết quả trên bảng tỷ số.