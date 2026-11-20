Đ ỐI THỦ RẤT ĐÁNG GỜM

U.17 Bỉ bước vào U.17 World Cup 2026 với tư thế một thế lực mới của bóng đá trẻ châu Âu. Hồi tháng 6, đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử vào đến chung kết U.17 EURO (trước đó 4 lần đều dừng bước ở bán kết), sau khi thắng Croatia 2-0, thua Tây Ban Nha 0-1, thắng Estonia 1-0 ở vòng bảng, rồi hạ Pháp 2-1 tại bán kết. Ở chung kết diễn ra tại Tallinn (Estonia), Bỉ hòa Ý 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi chịu thua trên loạt luân lưu 3-4. HLV Sven Vermant, cựu tuyển thủ Bỉ và cựu danh thủ Club Brugge, đặt mục tiêu vào đến chung kết tại Qatar. Nếu thành công, đây sẽ là thành tích tốt nhất của Bỉ ở đấu trường này kể từ năm 2015.

Nguyễn Lực (10) có thể gây bất ngờ trước U.17 Bỉ ẢNH: VFF

Toàn bộ 21 cầu thủ của U.17 Bỉ đang chơi bóng ở giải quốc nội, trong đó 13 người đến từ 3 lò đào tạo hàng đầu: KRC Genk (5), Club Brugge (4) và Royal Antwerp (4). Thể hình của đội bóng này cũng vượt trội, với chiều cao trung bình 1,85 m, và có đến 17/21 cầu thủ cao từ

1,8 m trở lên. Đội hình U.17 Bỉ sở hữu nhiều ngôi sao đáng chú ý như: tiền vệ Xander Dierckx (Royal Antwerp, đã từng ra sân cho đội một, được định giá 5 triệu euro, khoảng 147,5 tỉ đồng) được truyền thông Bỉ ví là "Kevin De Bruyne mới"; trung vệ Elie Mbavu (Genk); tiền vệ Jayden Onia Seke, người được vào đội hình tiêu biểu U.17 EURO 2026. Về lối chơi, U.17 Bỉ theo đuổi lối đá pressing quyết liệt, ưu tiên triển khai bóng ngắn từ phần sân nhà. Với chất lượng nhân sự và triết lý tấn công chủ động như vậy, U.17 Bỉ chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho U.17 VN.

N IỀM TIN TẠO BẤT NGỜ

Ở phía đối diện, U.17 VN cũng mang theo câu chuyện lịch sử của riêng mình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng góp mặt tại một kỳ World Cup, sau khi đánh bại UAE 3-2 ở lượt trận cuối bảng C, VCK U.17 châu Á 2026 hồi tháng 5, qua đó giành quyền vào tứ kết. Trong trận đấu đáng nhớ đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa 1-1 từ một tình huống cố định ở phút 39, trước khi Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt ghi bàn giúp đội nhà lội ngược dòng thành công. Trước khi dự World Cup, U.17 VN còn đăng quang giải U.17 Đông Nam Á 2026 lần thứ 4 trong lịch sử. Đây là cột mốc giúp U.17 VN trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu, vượt qua Thái Lan và Úc (3 lần mỗi đội). Ở giải đấu đó, U.17 VN thắng Malaysia 3-0 trong trận chung kết, ghi tổng cộng 19 bàn và chỉ để thua 1 bàn sau 5 trận, thông số tốt nhất của một đội tuyển trẻ VN từng có tại giải.

Trước ngày khai màn U.17 World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng có sự chuẩn bị kỹ càng, thu được kết quả khá tích cực, với trận thắng U.17 Fiji 2-0 và trận hòa U.17 Panama 1-1. Trong giai đoạn này, Nguyễn Lực tiếp tục là người chơi ấn tượng nhất đội. Cả FIFA và AFC đều đánh giá cao tiền vệ trưởng thành từ CLB Hà Nội, xem anh là nhân tố sáng tạo chủ chốt của U.17 VN ở đấu trường thế giới.

Nhìn chung, khoảng cách về thể hình, đẳng cấp cầu thủ và cả bề dày thành tích giữa U.17 VN với một đội bóng vừa vào chung kết châu Âu như Bỉ là không nhỏ. Nhưng bóng đá trẻ luôn ẩn chứa những biến số khó đoán; trong một ngày chơi bùng nổ thì đội bóng nhỏ có thể làm nên điều bất ngờ trước các ông lớn.

Với tinh thần của một đội bóng vừa lập kỷ lục ở Đông Nam Á và đang có phong độ tốt trước giải, U.17 VN hoàn toàn có quyền mơ về một cú sốc ngay trong ngày ra quân, để một lần nữa chứng minh rằng tại sân chơi của những cầu thủ tuổi 16, 17, không có gì là không thể. Dù kết quả trước Bỉ ra sao, hành trình phía trước với New Zealand và Mali vẫn còn đó, và một khởi đầu ấn tượng ngay trận ra quân sẽ là nguồn cảm hứng quý giá cho cả chặng đường dài tại Qatar.