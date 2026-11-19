VCK U.17 World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng đấu. Tại bảng G, U.17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland có lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới và phải chạm trán thử thách lớn ngay ngày ra quân là U.17 Bỉ. Sau trận mở màn gặp đại diện Đông Nam Á ngày 20.11, "tiểu quỷ đỏ" sẽ lần lượt đối đầu với U.17 Mali (ngày 23.11) và U.17 New Zealand (ngày 26.11).

U.17 Bỉ là ứng viên nặng ký

U.17 Bỉ bước vào giải đấu tại Qatar với vị thế của một ứng viên nặng ký. Giữa năm 2026, lứa cầu thủ trẻ này đã tạo nên cột mốc lịch sử khi tiến tới trận chung kết giải U.17 châu Âu (EURO) và chỉ chịu khuất phục trước U.17 Ý trên chấm luân lưu.

Chia sẻ với truyền thông Bỉ, HLV trưởng Sven Vermant không giấu giếm tham vọng đưa đội nhà tiến sâu tại World Cup lần này: "Dù ở bất kỳ giải đấu nào, chúng tôi cũng luôn muốn giành chiến thắng. Đó không phải là sự kiêu ngạo, chúng tôi ý thức rất rõ chặng đường chông gai phía trước".

HLV trưởng Sven Vermant của U.17 Bỉ tỏ ra thận trọng trước ngày ra quân gặp U.17 Việt Nam ẢNH: RBFA

Theo thể thức của VCK U.17 World Cup 2026, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, việc vượt qua vòng bảng mới chỉ đưa các đội bóng góp mặt ở vòng 32 đội. Điều này đồng nghĩa hành trình chinh phục ngôi vương sẽ dài và khắc nghiệt hơn đáng kể so với các sân chơi châu lục.

HLV Vermant phân tích: "Chúng tôi phải vượt qua vòng bảng, sau đó là 4 vòng đấu loại trực tiếp (knock-out) để có cơ hội góp mặt ở trận chung kết. Chúng tôi biết mình phải nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu, giống như những gì đã làm tại giải châu Âu, dù chặng đường ở giải đấu đó ngắn hơn nhiều. Và chúng tôi cũng không phải là đội duy nhất nhắm tới trận chung kết".

Thận trọng trước U.17 Việt Nam

U.17 Bỉ là đương kim á quân châu Âu và được đánh giá vượt trội so với U.17 Việt Nam. Dù vậy, vị thuyền trưởng của U.17 Bỉ vẫn rất thận trọng trước trận ra quân. Ông nhấn mạnh nguyên tắc "tôn trọng mọi đối thủ" trong bóng đá hiện đại. "Các nền bóng đá nhỏ luôn có thể tạo nên bất ngờ lớn. Kết quả thường được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ. Bạn cần khởi đầu giải đấu thật tốt và không được phép hoảng loạn", HLV Sven Vermant nhắc nhở các học trò.

U.17 Bỉ ở trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026 ẢNH: RBFA

Lời nhắc nhở này cho thấy ban huấn luyện U.17 Bỉ đã tính đến sự khó lường của trận mở màn, nơi tâm lý nhập cuộc có thể xoay chuyển cục diện trước những đội bóng chơi kỷ luật và giàu tinh thần như U.17 Việt Nam.

HLV Vermant lúc này đã nắm rõ điểm mạnh của từng cầu thủ. Ông khẳng định sẽ tận dụng tối đa chiều sâu lực lượng cho mật độ thi đấu dày đặc tại Qatar. "Tôi rất hài lòng với thái độ của các cầu thủ, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Qua những màn trình diễn vừa qua, họ đã chứng minh được khả năng của mình. Đội hình có nhiều cầu thủ và tôi sẽ cần đến tất cả mọi người ở một giải đấu như World Cup lần này. Chúng tôi sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và có thể duy trì cự ly, tổ chức đội hình tốt, nơi mọi cầu thủ đều bọc lót, hỗ trợ lẫn nhau từ khâu tấn công cho đến phòng ngự", ông Vermant nhận định.