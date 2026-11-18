U.17 Việt Nam gặp thử thách lớn ngày ra quân

Ngày 20.11 tới (lúc 20 giờ theo giờ Việt Nam), U.17 Việt Nam sẽ có trận đấu lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt tại VCK U.17 World Cup. Đối thủ bên kia chiến tuyến trong ngày mở màn bảng G chính là U.17 Bỉ - đội bóng được đánh giá cao nhất bảng đấu, trước khi 2 đội lần lượt gặp U.17 New Zealand (22 giờ 30 ngày 23.11) và U.17 Mali (20 giờ ngày 26.11).

Theo truyền thông Bỉ, đội U.17 nước này không có lực lượng mạnh nhất để hướng tới giải đấu diễn ra tại Qatar. Chất lượng hàng công và chiều sâu đội hình của U.17 Bỉ đã bị ảnh hưởng đáng kể sau quyết định giữ người từ CLB Anderlecht. Cụ thể, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Bỉ đã từ chối nhả 4 cầu thủ gồm Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji.

Trong danh sách sang Qatar lần này, Anderlecht chỉ có đúng 2 đại diện góp mặt là thủ môn Mattis Seghers và tiền đạo Ilyas Benktib.

Đội hình U.17 Bỉ thi đấu tại VCK U.17 EURO 2026 ẢNH: RBFA

Quyết định của Anderlecht xuất phát từ bài toán nhân sự cấp bách tại CLB. Trong khi Jayden Onia Seke đã được đôn lên sử dụng ở đội một, ba cái tên còn lại là Nga Kana, Ojea và Kalonji được giữ lại để gồng gánh đội trẻ trong cuộc đua trụ hạng tại giải hạng nhì Bỉ.

Bên cạnh đó, U.17 World Cup nằm ngoài lịch thi đấu quốc tế bắt buộc của FIFA. Chính vì vậy, CLB Anderlecht có đủ cơ sở để không nhả quân cho đội tuyển U.17 Bỉ.

Tổn thất lớn nhất với HLV Sven Vermant nằm ở trường hợp của Jayden Onia Seke. Cầu thủ chạy cánh 17 tuổi này từng được chính FIFA điểm tên là gương mặt đáng xem nhất của U.17 Bỉ tại giải năm nay nhờ tốc độ bứt phá và kỹ thuật cá nhân nổi trội. Thiếu đi mũi khoan lợi hại nhất bên hành lang cánh buộc ban huấn luyện U.17 Bỉ phải điều chỉnh lại phương án tiếp cận khung thành đối phương.

U.17 Bỉ không có lực lượng tối ưu nhất không đồng nghĩa rằng đại diện châu Âu không đáng gờm. Bước vào giải đấu với tư cách đương kim á quân giải U.17 châu Âu, đoàn quân của HLV Sven Vermant là đội bóng được tổ chức bài bản và chất lượng nhân sự đồng đều đến từ các học viện bóng đá hàng đầu nước Bỉ.

Ngay cả khi mất đi một nhóm cầu thủ quan trọng, bản danh sách 21 cái tên được ông Vermant chốt sang Qatar vẫn quy tụ nhiều gương mặt sáng giá đang khoác áo các CLB danh tiếng trong nước, tiêu biểu như Genk, Club Brugge... Chính vì vậy, khoảng cách về thể hình, tư duy chơi bóng và cường độ thi đấu giữa họ với mặt bằng bóng đá trẻ Đông Nam Á vẫn rất rõ rệt. Vì thế, U.17 Bỉ chắc chắn vẫn là đội bóng nắm thế chủ động và kiểm soát cuộc chơi trước U.17 Việt Nam.

Thầy trò HLV Roland cần phải tạo ra thế trận chặt chẽ, tuân thủ ý đồ chiến thuật và tận dụng thời cơ thì mới có hy vọng tạo bất ngờ ở trận ra quân.

Danh sách đội tuyển Bỉ dự U.17 World Cup 2026 Thủ môn (3): Mattis Seghers, Lowie Pisele, Esteban Levaux. Hậu vệ (7): Preben Blondeel, Elie Mbavu, Edgard Opoku, Assil Saidi, Leni Strouwen, Tinus Moorthamer, Mamadou Balde. Tiền vệ (4): Xander Dierckx, Jelle Driessen, Louie Van Gelder, Djibril Gbemou. Tiền đạo (6): Kiyan Achahbar, Ilyas Benktib, Al-Hassan Kamara, Rayan Garcia, Niels Filippo, Matteo Soria, Anthony Philips.



