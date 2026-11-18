U.17 Việt Nam gặp 'núi lớn'

2 ngày nữa, bóng đá Việt Nam sẽ chứng kiến cột mốc lịch sử ở cấp độ U.17, khi U.17 Việt Nam sải những bước chân đầu tiên ở sân chơi World Cup. 9 năm sau kỳ tích U.20 Việt Nam, bóng đá nước nhà mới một lần nữa có đại diện góp mặt ở World Cup trẻ.

Tuy nhiên, nếu thế hệ đàn anh U.20 năm 2017 ra quân World Cup bằng trận gặp đối thủ đồng cân đồng lạng U.20 New Zealand, thì lứa U.17 Việt Nam lại vấp phải "trái núi" U.17 Bỉ (20 giờ ngày 20.11), đội bóng đang là đương kim á quân U.17 châu Âu 2026.

U.17 Bỉ đã vượt qua U.17 Tây Ban Nha và U.17 Croatia để đứng đầu bảng, sau đó vượt qua U.17 Pháp tại bán kết. Đến trận chung kết, "Quỷ đỏ" hòa U.17 Ý trong 120 phút, trước khi thua trên chấm đá luân lưu may rủi.

Ảnh: TV360

U.17 Việt Nam (áo đỏ) muốn tạo bất ngờ ẢNH: VFF

Bỉ vẫn là cái nôi xuất khẩu cầu thủ trẻ, với công nghệ đào tạo đáng nể. Bên cạnh bệ đỡ từ những đội bóng giỏi mài giũa người trẻ như Genk, Gent, Brugge hay Anderlecht, Bỉ còn có nguồn cầu thủ đa dạng, trong đó lực lượng nhập cư từ châu Phi, châu Mỹ giúp "Quỷ đỏ" dư dả lực lượng để sàng lọc và thử nghiệm. Trên hành trình đoạt ngôi á quân châu Âu, U.17 Bỉ ghi 6 bàn, với 6 cầu thủ khác nhau (Ilyas Benktib, Jelle Driessen, Noah Kalonji, Tinus Moorthamer, Noa Ojea và Jayden Onia Seke). Trong tay HLV Joachim Mununga là đội bóng đồng đều về cả kỹ chiến thuật, tư duy lẫn sức mạnh thể chất, được nhào nặn bằng triết lý tập thể. U.17 Bỉ đá chặt chẽ và đa dạng, không phụ thuộc vào cá nhân cụ thể nào.

U.17 Việt Nam đón tin vui từ FIFA tại Qatar, sẵn sàng cho trận đấu lịch sử ở World Cup

Tại U.17 World Cup 2025, U.17 Bỉ từng đứng nhì bảng đấu có Argentina và Tunisia. "Quỷ đỏ" chỉ dừng bước ở vòng 32 đội trước U.17 Bồ Đào Nha, đội sau đó bước lên ngôi vương. Tuy nhiên, trong khi đương kim vô địch Bồ Đào Nha và đương kim á quân Áo còn không vượt qua nổi vòng loại châu Âu, Bỉ lại tiến một mạch tới chung kết và đoạt vé đi World Cup lần nữa.

U.17 Bỉ là đối thủ mạnh nhất mà U.17 Việt Nam từng đương đầu. Đại diện châu Âu mạnh hơn hẳn Hàn Quốc, Úc hay Uzbekistan, những đội mà thầy trò HLV Cristiano Roland từng so tài. Ở châu Á, có lẽ chỉ Nhật Bản mới sánh ngang đẳng cấp của đội trẻ Bỉ.

Quyết chiến

Tuy nhiên, U.17 Việt Nam không vì đối thủ mạnh mà nản lòng. HLV Roland cùng ban huấn luyện đã nghiên cứu, phân tích kỹ lối chơi của U.17 Bỉ từ khi có kết quả bốc thăm.

"Tôi đã nắm được điểm yếu đối thủ và tìm được cách khai thác", HLV Roland chia sẻ. "U.17 Việt Nam luôn phải thay đổi linh hoạt, thích ứng với hoàn cảnh và ứng biến khéo léo tùy theo đối thủ. Các cầu thủ của tôi rất thông minh. Họ biết mình nên làm gì, khi nào".

Tinh thần là chìa khóa để U.17 Việt Nam mở cửa bất ngờ ẢNH: VFF

HLV Roland nhấn mạnh, U.17 Việt Nam không mạnh về thể hình, nên phải chọn cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Trong suốt 2 tháng tập huấn, ông Roland yêu cầu học trò luân chuyển bóng liên tục, đá nhanh, ít chạm và duy trì cường độ chơi bóng rất cao.

"Các cầu thủ phải luân chuyển bóng nhanh để hạn chế rơi vào trạng thái tranh chấp liên tục. Tôi luôn yêu cầu U.17 Việt Nam phải đá nhanh, xử lý gọn gàng, khai thác tốt khoảng trống", ông Roland nói. Chiến lược gia người Brazil nêu quan điểm: nếu không khỏe bằng đối thủ, U.17 Việt Nam phải chạy nhiều hơn, chọn vị trí khôn ngoan hơn và có chiến thuật hợp lý. Trong các buổi tập tại Việt Nam cũng như Hàn Quốc, UAE, ông Roland luôn sắp xếp các bài tập đá nửa sân, để cầu thủ quen với cường độ chơi nghẹt thở trong không gian hẹp. Đó là nhịp chơi U.17 Việt Nam phải bắt kịp nếu không muốn bị "cuốn phăng" ở World Cup.

U.17 Việt Nam không đến Qatar chỉ để trải nghiệm World Cup. "Chúng tôi muốn người hâm mộ tự hào. U.17 Việt Nam sẽ thể hiện tất cả những gì mình có", HLV Roland nói.

Khi chơi với hơn 100% khả năng, U.17 Việt Nam có thể gây khó cho U.17 Bỉ. Ở cấp độ trẻ, bất ngờ là chuyện có thể. Năm 2025, U.17 CHDCND Triều Tiên từng cầm hòa U.17 Đức, U.17 Venezuela đánh bại U.17 Anh, hay đội bóng "vô danh" như U.17 New Cadelonia cũng từng hòa U.17 Nhật Bản.

Thầy trò HLV Roland đang chiến đấu hết mình cho giấc mơ. Dù thắng hay thua, U.17 Việt Nam cũng sẽ có trận ra quân đáng nhớ.

Dự đoán: U.17 Việt Nam hòa U.17 Bỉ với tỷ số 1-1. Việt Nam gỡ hòa nhờ công của Nguyễn Lực.

Đánh giá về hai trận đấu tập gần đây với U.17 Fiji và U.17 Panama, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cho rằng đây là những đối thủ phù hợp, giúp U.17 Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng về thể lực và chiến thuật.

Tiền đạo này cũng nhấn mạnh những trận đấu đó mang lại cơ hội cọ xát cần thiết, giúp các cầu thủ làm quen với những đối thủ có ưu thế về thể hình. "Chúng tôi biết U.17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp chúng tôi thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao", Lê Trọng Đại Nhân chia sẻ.

Nói về trận ra quân gặp U.17 Bỉ ngày 20.11, tiền đạo U.17 Việt Nam đánh giá đây là đối thủ rất mạnh, song khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện. "Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U.17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, là đương kim Á quân U.17 châu Âu và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch FIFA U.17 World Cup 2026. Tuy vậy, chúng tôi quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay", Đại Nhân nhấn mạnh.

