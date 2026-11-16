U.17 Việt Nam sẽ gây sốc cho U.17 Bỉ, lịch thi đấu mới nhất

U.17 Việt Nam đã sẵn sàng

Những ngày sát World Cup đang chứng kiến guồng máy U.17 Việt Nam bận rộn nhất trong suốt 2 năm qua. Sau tấm vé lịch sử đoạt được nhờ lọt vào tứ kết châu Á, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chờ đợi gần nửa năm để đến gần khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường thế giới, lần đầu tiên ở cấp độ U.17.

HLV Roland đã chủ động giảm khối lượng bài tập. Ở trận giao hữu với U.17 Panama (hòa 1-1), hai đội chỉ đá 70 phút.

U.17 Việt Nam đến World Cup để khẳng định mình ẢNH: VFF

Mục tiêu của nhà cầm quân Brazil rất rõ ràng: U.17 Việt Nam vắt sức trong 3 tháng tập luyện ròng rã vừa qua. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội đã thuần thục các bài triển khai tấn công, ban bật cự ly ngắn và trung bình, bên cạnh pressing và phản công. Giờ là lúc "ôn luyện" với nhịp độ vừa phải, giữ tinh thần, tâm lý ổn định cho trận ra quân đã gần kề.

Mấu chốt thành công của U.17 Việt Nam dưới thời Roland nằm ở bốn chữ "biết mình biết người". Ông huấn luyện học trò với chiến thuật và triết lý riêng, để dù gặp đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan, Nhật Bản hay dưới cơ như Indonesia, Malaysia, U.17 Việt Nam vẫn có cách tiếp cận đồng nhất. Nhược điểm thể hình được khắc phục triệt để bởi lối đá kiểm soát, hạn chế tranh chấp bằng cách luân chuyển bóng ở tốc độ cao, buộc đối thủ để lộ khoảng trống. Đó là "biết mình".

Song U.17 Việt Nam cũng rất "biết người". HLV Roland khẳng định với Báo Thanh Niên: "U.17 Việt Nam luôn nghiên cứu kỹ, đọc kỹ đối thủ để biến hóa lối chơi. Toàn đội luôn phải chuẩn bị để thích nghi với từng kiểu đối thủ, từng kiểu diễn biến trận đấu nhằm ứng phó linh hoạt".

Cách ông Roland chuẩn bị cho World Cup nói lên điều đó. U.17 Việt Nam đấu 3 đội Hàn Quốc, với độ tuổi và thể hình đều vượt trội, để chuẩn bị tinh thần cho những trận "khổ chiến" sức lực trước U.17 Mali và U.17 Bỉ.

HLV Roland muốn tạo bầu không khí thoải mái ẢNH: VFF

Với đối thủ mà U.17 Việt Nam có cơ may kiếm điểm lớn nhất là U.17 New Zealand, ông Roland cũng có đối sách. "Chúng tôi gặp U.17 Fiji, đối thủ cũng đến từ châu Đại Dương, là có lý do. Thông qua trận gặp đội trẻ Fiji, U.17 Việt Nam có thể học hỏi, nghiền ngẫm cách đối phó để có đấu pháp trước U.17 New Zealand. Ngoài ra, U.17 Úc cũng có lối chơi gần giống New Zealand, mà chúng tôi từng thắng Úc rồi", HLV Roland nói với Báo Thanh Niên.

Quyết tạo bất ngờ

U.17 Bỉ là tập thể rất mạnh. Hãy nhớ chi tiết: cả đương kim vô địch U.17 World Cup Bồ Đào Nha và đương kim á quân U.17 World Cup Áo đều dừng bước ở giải châu Âu, Bỉ lọt vào tới chung kết. "Quỷ đỏ" chỉ thua Ý trên chấm luân lưu với tỷ số 3-4 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Lứa U.17 này của Bỉ đã đánh bại U.17 Pháp, và chứng minh tiềm năng, đẳng cấp còn nhỉnh hơn Tây Ban Nha, Anh hay Bồ Đào Nha.

Thậm chí, thế hệ hậu bối của lứa U.17 này (đang đá vòng loại châu Âu) vừa "hủy diệt" U.17 Hà Lan với tỷ số 5-1.

Điều đó cho thấy, Bỉ vẫn là cái nôi xuất khẩu cầu thủ trẻ, với công nghệ đào tạo đáng nể. Bên cạnh bệ đỡ từ những đội bóng giỏi mài giũa người trẻ như Genk, Gent, Brugge hay Anderlecht, Bỉ còn có nguồn cầu thủ đa dạng, trong đó lực lượng nhập cư từ châu Phi, châu Mỹ giúp "Quỷ đỏ" dư dả lực lượng để sàng lọc và thử nghiệm.

U.17 Việt Nam sẵn sàng viết nên chuyện cổ tích ẢNH: VFF

U.17 Bỉ có tầm vóc và tư duy châu Âu, kết hợp hài hòa với sức khỏe, độ dẻo dai của châu Phi. Đây sẽ là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay mà U.17 Việt Nam đối đầu.

"Chúng tôi đã nghiên cứu U.17 Bỉ từ lúc có kết quả bốc thăm. Tôi đã nắm rõ điểm yếu đối thủ để lên phương án. Thời gian qua, đội tập nhuần nhuyễn từng tình huống để khai thác những hạn chế ấy", HLV Roland chia sẻ.

U.17 Bỉ dù mạnh, nhưng ở ngưỡng tuổi còn rất trẻ, đại diện châu Âu khó tránh những khoảnh khắc mất tập trung, bất ổn tâm lý, chủ quan hay sa đà vào rê dắt, đột phá cá nhân. Việc của U.17 Việt Nam là phòng ngự chắc chắn và chơi với cường độ đủ mạnh để đối thủ mắc sai lầm, rồi đủ tỉnh táo để tung đòn trừng phạt.

Bài toán trước mắt thầy trò Roland rất khó giải. Dù vậy, U.17 Việt Nam đã chờ rất lâu để bước đến khoảnh khắc này. Tâm lý hưng phấn, cùng tinh thần thoải mái ở thế "cửa dưới" có thể giúp học trò Roland tạo nên cú sốc lớn nhất lượt mở màn World Cup.

Trận mở màn ngày 20.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng rất mạnh của châu Âu là U.17 Bỉ vào 20 giờ. Đến ngày 23.11, thầy trò HLV Roland sẽ gặp đối thủ được đánh giá vừa tầm nhất bảng là U.17 New Zealand vào 22 giờ 30. Trận cuối ngày 26.11 vào lúc 20 giờ, U.17 Việt Nam gặp hạt giống số 1 và được xem mạnh nhất bảng là U.17 Mali.

