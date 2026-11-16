Dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam thắng Kyrgyzstan 2-1: Đình Bắc và Văn Tùng lập công

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thử nghiệm

Chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (hạng 177 thế giới) không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại cảm giác chiến thắng, mà còn mang đến cho HLV Kim Sang-sik cơ hội thử nghiệm hàng loạt cầu thủ.

Từ các hậu vệ Lý Đức, Nhật Minh, Minh Phúc, Hồng Phúc, tiền vệ Quốc Cường, Minh Khoa, Vĩnh Nguyên đến tiền đạo Olaha Mạnh Đức, Văn Tùng... nhiều nhân tố trước đây ít có cơ hội cống hiến cho đội tuyển, nay đã đồng loạt ra sân chứng tỏ năng lực. Có những phương án thành công, như Mạnh Đức với bàn thắng vào lưới Đài Loan cùng lời khen từ ông Kim, hay Quốc Cường, Hồng Phúc đều ít nhiều ghi dấu ấn.

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan dù thay 3/4 đội hình ẢNH: MINH TÚ

Ở trận gặp Kyrgyzstan, tinh thần thử nghiệm sẽ lại đóng vai trò chủ đạo bởi hai lý do. Đối thủ Trung Á mới thực sự là "thuốc thử" đủ mạnh để kiểm chứng năng lực cầu thủ Việt Nam. Đồng thời, trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt, đợt tập trung lần này là cơ hội để ông Kim xây dựng chiều sâu đội hình, tạo ra lớp kế cận xứng đáng nhằm thúc đẩy đội cạnh tranh hơn.

Bên cạnh nhiều gương mặt "lạ" nhiều khả năng ra sân như Trung Kiên, Văn Việt (một trong hai thủ môn sẽ bắt thay Lê Giang Patrik), Chí Khải, Đức Anh, Quang Vinh, Đăng Dương, Vĩnh Nguyên... đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chơi kiểm soát, triển khai bài bản từ tuyến dưới và chủ động áp đặt thế trận. HLV Kim Sang-sik từng nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam cần giữ cự ly đội hình hợp lý và quyết đoán hơn trong tấn công. Để có cả hai yếu tố, đội cần nhịp độ chơi bóng ổn định, bài bản. Sự cân bằng chỉ được tạo nên từ tinh thần tập thể, mà ông Kim đang nỗ lực khai thác nhằm tránh phụ thuộc vào cá nhân.

Dù thắng hay thua Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tạo nên trận đấu đậm màu sắc tấn công cống hiến, để tặng quà cho khán giả trong trận đấu cuối cùng của năm 2026.

Đối thủ khó chịu

Vị trí thứ 104 thế giới không phản ánh hết năng lực của Kyrgyzstan. Đội bóng Trung Á từng lọt tới vòng loại thứ ba World Cup 2026, chơi sòng phẳng với những đội tuyển mạnh nhất châu lục như Iran, Uzbekistan hay Qatar.

Đội tuyển Việt Nam vấp phải thử thách khó ẢNH: MINH TÚ

Chiến thắng 3-0 trước Đài Loan ngày 14.11 cũng hé lộ phần nào đẳng cấp của Kyrgyzstan. Học trò HLV Urmat Abdukaimov áp đảo toàn diện, ban bật tốc độ và sở hữu những mũi công đấu tay đôi 1-1 rất tốt. Phong cách chơi tấn công trực diện được ông Abdukaimov mang từ U.23 Kyrgyzstan lên thẳng đội tuyển quốc gia nước này.

Kyrgyzstan không chỉ tấn công hay, mà phòng ngự chặt chẽ, lì đòn. 6 trận gần nhất, đội bóng Trung Á bất bại, sạch lưới tới 5 trận. Kyrgyzstan sở hữu hàng hậu vệ có chiều cao ấn tượng (hầu hết trên 1,82 m), đấu tay đôi tốt và giữ cự ly đội hình rất hợp lý. Sự kín kẽ và kỷ luật của Kyrgyzstan đối lập với đối thủ Đài Loan non nớt mà đội tuyển Việt Nam từng thắng 5 ngày trước.

Tuy nhiên, đối thủ càng mạnh, đội tuyển Việt Nam càng có cơ hội bung hết sức để "giải toán". Ở trận gặp Đài Loan, nhược điểm của học trò ông Kim đã bộc lộ, đó là sự nóng vội (điều tất yếu với các gương mặt trẻ) cùng đôi chút rời rạc khi nhiều cầu thủ lần đầu sát cánh cùng nhau. Nhưng bù lại, đội quân trẻ của HLV Kim Sang-sik có thừa quyết tâm khẳng định trong lần hiếm hoi khoác áo tuyển. Nhờ động lực chứng tỏ mình, Vĩnh Nguyên hay Hồng Phúc đã "cày" không biết mệt, tạo nên cường độ chơi bóng ấn tượng.

Với những trụ cột còn sót lại vẫn chơi tròn vai như Đình Bắc, Thành Chung, cùng hàng loạt mảnh ghép đang đầy nhuệ khí để chen chân vào "bức tranh" tổng thể đội tuyển, Việt Nam sẽ lấy khí thế và cường độ để đánh bại sự lì lợm của Kyrgyzstan. Năm 2026 đáng nhớ cần được khép lại bằng một chiến thắng, tạo đà mở ra chu kỳ thành công mới vào năm sau.