Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục biến hóa và chơi áp đặt trước Kyrgyzstan: Lịch thi đấu mới nhất

Đội tuyển Việt Nam cần sắc bén hơn

HLV Kim Sang-sik đã bắn mũi tên trúng ba đích ở trận đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trước Đài Loan (11.11): thắng trận để nhận điểm thưởng FIFA, thử nghiệm nhân tố mới, cùng việc rèn lại lối đá kiểm soát, áp đặt vốn dĩ mờ nhạt tại FIFA ASEAN Cup, nơi Việt Nam chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận gặp Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Ông Kim có thể hài lòng... một nửa. Thiếu vắng những ngoại binh nhập tịch như Hoàng Hên, Xuân Son, đồng thời chỉ giữ lại một trụ cột là Đình Bắc, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn áp đảo Đài Loan ở mọi khía cạnh. "Cách biệt 2 bàn chưa phản ánh cục diện", HLV Matt Ross của Đài Loan khẳng định.

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng vượt ải Đài Loan ẢNH: MINH TÚ

Học trò ông Kim triển khai bài bản từ sân nhà, khi quả bóng được luân chuyển mềm mại qua chân các trung vệ trẻ, bật nhả đẹp mắt qua các tiền vệ rồi biến hóa nhờ hàng công chạy chỗ linh hoạt, hoán đổi vị trí liên tục.

"Tôi nhắc học trò không lạm dụng rê dắt, mà cần bật tường, phối hợp nhanh... để giải quyết các pha bóng 1-1", HLV Kim Sang-sik tiết lộ. "Đội tuyển Việt Nam không được phụ thuộc vào cá nhân nào, mà phải chơi như một tập thể thực thụ". Trong tập thể ấy, Olaha Mạnh Đức lần đầu đá tuyển nhưng để lại dấu ấn khi chọc khe cho Hồng Phúc băng xuống, rồi chính anh đón lõng đường căng ngang đệm bóng ghi bàn. Trung phong Đình Bắc đá lùi để làm bóng cho đồng đội, hậu vệ trái Minh Phúc dâng cao như tiền đạo, hay Minh Khoa, Văn Tùng, Vĩnh Nguyên đều có đất diễn trong trận đấu Việt Nam xoay đội hình liên tục.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh chi tiết: đội tuyển Việt Nam mới chỉ thắng đội 8 tháng không đá trận nào như Đài Loan. Trước đối thủ pressing yếu, Đình Bắc cùng đồng đội thoải mái kiểm soát bóng, không gặp trở ngại để luân chuyển bóng bài bản từ sân nhà.

Kyrgyzstan là đối thủ hoàn toàn khác. Đại diện Trung Á dù đứng hạng 105 thế giới (kém Việt Nam 6 bậc), nhưng lại từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, tức là thành tích tốt hơn Việt Nam. Kyrgyzstan cũng có cảm giác bóng tốt hơn Đài Loan, khi đã chơi 6 trận từ đầu năm, với thành tích khả quan: hòa Palestine 2 trận (đều 0-0), thắng Li băng (3-1) và Maldives (5-0), chỉ thua 2 đối thủ khác châu lục.

Cuộc đấu với Kyrgyzstan sẽ khắc nghiệt hơn với Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Lối đá Kyrgyzstan phảng phất màu sắc Trung Á, với tuyến giữa giàu kỹ thuật, ban bật đập nhả và sút xa tốt, cùng sức mạnh thể chất ấn tượng đặc trưng. Kyrgyzstan từng thắng Việt Nam 2-1 ở lần gặp gỡ gần nhất (giao hữu trước Asian Cup 2023), cho thấy đây không phải đối thủ dễ đánh bại.

Bài toán khó

HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan cũng chính là người từng dẫn dắt U.23 nước này chạm trán U.23 Việt Nam hồi đầu năm.

Ở trận đó, U.23 Việt Nam thắng 2-1, nhưng đó là chiến thắng chật vật mang màu sắc may mắn. U.23 Kyrgyzstan đã chơi phòng ngự kín kẽ và khoa học, cùng mảng miếng chuyển đổi từ thủ sang công ấn tượng. Các chân sút Kyrgyzstan cũng tranh chấp và sút xa cực tốt. Nói vậy để thấy, trận đấu ngày 17.11 sẽ không "dễ thở" cho đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, một đội tuyển từng chơi sòng phẳng với Iran, Uzbekistan hay Qatar tại vòng loại thứ ba World Cup như Kyrgyzstan mới đích thực là bài kiểm tra giá trị, soi chiếu đúng thực lực đội tuyển Việt Nam.

Đối diện với học trò ông Kim không còn là những gương mặt trẻ măng, non nớt và thể hình không vượt trội như Đài Loan. Kyrgyzstan có kỹ thuật, sức mạnh đối kháng và trên hết là kỷ luật chiến thuật. Đó là chìa khóa giúp tập thể hầu như không có nhân tố xuất ngoại nổi bật và vắng ngôi sao như Kyrgyzstan có thể tranh vé World Cup đến những phút cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam phải nâng cường độ chơi bóng, cứng rắn hơn trong các pha đấu tay đôi và mạnh dạn triển khai, kiểm soát thế trận trước áp lực Trung Á.

Đây là nhiệm vụ trong tầm tay đội quân trẻ dù còn non nớt nhưng chẳng thiếu khát vọng của ông Kim Sang-sik. Nếu vượt qua, đội tuyển Việt Nam đủ sức tiến lên đẳng cấp mới.