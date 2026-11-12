Hai cánh tuyệt hay của đội tuyển Việt Nam: 'Song Phúc' biến hóa và tốc độ

Đội tuyển Việt Nam nhận trái ngọt mỹ mãn

HLV Kim Sang-sik đã tận dụng trận giao hữu với Đài Loan (ngày 11.11) để thử nghiệm hàng loạt vị trí, trong đó, hai hành lang cánh đội tuyển Việt Nam được thay thế triệt để bằng những nhân tố mới trẻ khỏe.

Trong chiến thắng 2-0 trên sân Thiên Trường, ông Kim đã thổi luồng gió mới vào cả hai biên. Hậu vệ Phạm Minh Phúc được xếp đá cánh trái, trong khi hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc đá cánh phải sở trưởng. Đây mới là lần đầu, hai hậu vệ cùng tên Phúc ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Hồng Phúc lần đầu khoác áo tuyển ẢNH: MINH TÚ

Minh Phúc vốn là hậu vệ phải số một của U.23 Việt Nam trên hành trình vô địch Đông Nam Á và đứng hạng ba châu Á, nhưng lại được đá cánh trái để tận dụng khả năng rê bóng cắt từ cánh vào trung lộ. Anh được giao nhiệm vụ xâm nhập và hỗ trợ tấn công, tăng thêm quân số trong vòng cấm cho Việt Nam. Còn Hồng Phúc được giao bám biên phải, đều đặn phối hợp leo biên và tạt bóng cho Olaha Mạnh Đức băng cắt.

Thử nghiệm của ông Kim đã mang tới kết quả khả quan. Hồng Phúc chơi xông xáo và ăn ý với Mạnh Đức, Đình Bắc ngay trong lần đầu bén duyên màu áo tuyển. Hậu vệ của Thể Công Viettel tỏa sáng với pha chạy chỗ tốc độ đón đường chọc khe của Mạnh Đức, rồi căng ngang trả ngược bóng thông minh cho chân sút nhập tịch đệm bóng ghi bàn ở phút 21. Hồng Phúc thể hiện rõ hình ảnh của một Tiến Anh bản trẻ hơn, khi di chuyển miệt mài dọc biên phải, tích cực phối hợp chồng biên để tạt bóng, căng ngang. Khi còn chơi cho U.23 Việt Nam, Hồng Phúc cũng từng thuyết phục thành công HLV Hoàng Anh Tuấn để giành suất đá chính trong đội hình lọt tới tứ kết U.23 châu Á 2024, nhờ phẩm chất "cần cù bù thông minh".

Minh Phúc quen thuộc hơn với HLV Kim Sang-sik. Hậu vệ của CLB Công an nhân dân từng đá 17 trận dưới thời ông Kim suốt giai đoạn thành công từ tháng 7.2025 đến đầu năm nay. Thế nhưng với ông Kim, Minh Phúc đủ cho U.23, song lại thiếu cho đội tuyển quốc gia.

Minh Phúc (số 20) chơi tốt ở cánh trái ẢNH: MINH TÚ

Phải tới giai đoạn thử nghiệm triệt để này, ông Kim mới gọi Minh Phúc lên tuyển thử chân, đồng thời giao cho học trò đề bài cánh trái. Với cầu thủ đa năng từng đá cả tiền vệ lẫn hậu vệ, Minh Phúc đã đáp ứng tròn trịa khi hai lần thử tài thủ môn Đài Loan bằng các pha xâm nhập bất ngờ từ cánh trái rồi vung chân uy lực. Hậu vệ đang chơi tại giải hạng nhất cũng lên công về thủ liên tục, phối hợp một chạm tốt ở cánh trái với Đình Bắc, Ngọc Sơn, Minh Khoa và thể hiện tư duy tấn công tiềm năng.

Phép thử cho tương lai

HLV Kim Sang-sik đã giữ chân học trò trên mặt đất khi khẳng định "còn những điều đội tuyển Việt Nam chưa làm được".

Chiến thắng trước đội tuyển đã 8 tháng chưa đá trận nào như Đài Loan rõ ràng chưa phải chỉ dấu cho thấy thế hệ U.23 sẵn sàng thay thế đàn anh. Trước mắt Hồng Phúc, Minh Phúc... còn chặng đường rất dài.

Dù vậy, màn trình diễn của đôi cánh trẻ đã mang lại hy vọng đổi thay cho HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam lâu nay có rất ít hậu vệ cánh đáp ứng cường độ của ông Kim. Tiến Anh phải cày ải 14 trận liền ở cánh phải đội tuyển vì không có nổi một phương án dự phòng chất lượng. Còn ở cánh trái, Văn Vĩ từng chấn thương vì quá tải, còn Cao Pendant Quang Vinh đã 29 tuổi, không phải phương án lâu dài.

Cả hai cánh đội tuyển Việt Nam cần được gieo hạt mầm đổi thay. Hậu vệ chạy cánh luôn kén người chơi do ít đội V-League đá sơ đồ 3 trung vệ, đồng thời, đòi hỏi thể lực và tư duy tấn công biên gắt gao ở vị trí này khiến ông Kim không có nhiều lựa chọn đẳng cấp. Và khi có ai đó đáp ứng được như Tiến Anh hay Văn Vĩ, việc phải vắt sức đá từ trận này qua trận khác là khó tránh.

Đội tuyển Việt Nam cần phương án B cho nhóm trụ cột, mà những bước chạy thanh thoát của Hồng Phúc, Minh Phúc hoàn toàn có thể là lời gợi mở cho phương án chiến thuật mới.