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    HLV Đài Loan nói điều rất bất ngờ 'đội tuyển Việt Nam đẳng cấp vượt trội, thắng 2-0 còn là ít’

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    HLV Matt Ross của Đài Loan khẳng định đội tuyển Việt Nam đã chứng minh đẳng cấp vượt trội ở trận thắng 2-0, diễn ra tối 11.11.

    HLV Đài Loan nể phục đội tuyển Việt Nam

    Đội tuyển Đài Loan để thua 0-2 trước chủ nhà Việt Nam ở trận mở màn giải giao hữu tam hùng 2026 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Học trò HLV Matt Ross đã chơi phòng ngự phản công đầy cố gắng với lực lượng hoàn toàn mới, nhưng vẫn để thua bởi hai khoảnh khắc thiếu tập trung.

    Trong bàn thua đầu tiên, hậu vệ Đài Loan mất bóng ở giữa sân, trước khi Olaha Mạnh Đức phối hợp bật tường với Hồng Phúc để đệm bóng ghi bàn. Còn ở bàn thua thứ hai, hàng thủ Đài Loan không kiềm tỏa được Đình Bắc, để chân sút 22 tuổi thoải mái cầm bóng ngoặt vào dứt điểm chéo góc uy lực ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

    HLV Đài Loan nói điều rất bất ngờ 'đội tuyển Việt Nam đẳng cấp vượt trội, thắng 2-0 còn là ít’- Ảnh 1.

    Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) thể hiện đẳng cấp vượt trội

    ẢNH: MINH TÚ

    HLV Matt Ross khẳng định: "Tỷ số 2-0 chưa phản ánh sức mạnh áp đảo của đội tuyển Việt Nam trước Đài Loan. Việt Nam kiểm soát bóng và thế trận tốt. Tuy nhiên, đây mới là trận thứ hai của Đài Loan trong năm 2026. Ở trận hôm nay, chúng tôi đã trao cơ hội ra mắt cho 5, 6 cầu thủ trẻ. Tôi hài lòng với nỗ lực của toàn đội". 

    HLV Matt Ross từng dẫn dắt Nepal đối đầu đội tuyển Việt Nam tại hai lượt vòng loại Asian Cup 2027. Cộng với trận giao hữu hôm nay, ông Ross đã thua HLV Kim Sang-sik cả ba trận, lần lượt với tỷ số 1-3, 0-1 và 0-2. 

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    "So với năm ngoái, cách chơi đội tuyển Việt Nam không thay đổi nhiều, dù đội tuyển xuất hiện nhiều gương mặt mới. Việt Nam kiên nhẫn khi kiểm soát bóng, với một nhóm cầu thủ duy trì sự kết nối xuyên suốt. Ba cầu thủ tấn công biết cách chọn vị trí và thời điểm di chuyển phù hợp.

    Đây là tập thể được huấn luyện bài bản, có khả năng giữ vị trí rất tốt. Tôi rất háo hức chờ đợi Asian Cup 2027. Việc giải đấu được lùi lại một năm có thể giúp chúng ta được chứng kiến một đội tuyển Việt Nam còn chơi hay hơn nữa", HLV Matt Ross phân tích.

    'Tôi không muốn Đình Bắc quá hưng phấn' 

    Trước trận, khi được hỏi đánh giá về năng lực của chân sút Đình Bắc, HLV Ross từng nói "sau trận tôi sẽ đánh giá". Và khi trận đấu khép lại, ông nhận định:

    HLV Đài Loan nói điều rất bất ngờ 'đội tuyển Việt Nam đẳng cấp vượt trội, thắng 2-0 còn là ít’- Ảnh 2.

    Đình Bắc tỏa sáng

    ẢNH: MINH TÚ

    "Tôi biết đẳng cấp của cậu ấy, nhưng không muốn nói trước trận đấu để tránh khiến Đình Bắc quá hưng phấn. Đó là một cầu thủ rất tốt, có kỹ thuật và tư duy thông minh. Đình Bắc biết cách lựa chọn thời điểm, kéo giãn các trung vệ đối phương vào những khoảng không mà họ không muốn phải phòng ngự, qua đó tạo ra không gian cho các đồng đội". 

    Ở trận tiếp theo diễn ra ngày 14.11, Đài Loan sẽ so tài Kyrgyzstan. "Chúng tôi sẽ cố gắng hơn", HLV Matt Ross đánh giá. 

    Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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