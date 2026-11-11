Hàng thủ mới tinh của đội tuyển Việt Nam: Việt kiều cao 1,85 m ra mắt mãn nhãn?

Lá chắn mới của đội tuyển Việt Nam

Đợt tập trung tháng 11 là cơ hội vàng để HLV Kim Sang-sik làm mới đội tuyển Việt Nam. Để các trụ cột đội tuyển có thời gian nghỉ ngơi nạp lại năng lượng sau hơn một năm cày ải liên tục, ông Kim đã gọi hàng loạt nhân tố mới.

Tuyến phòng ngự là nơi cách tân đội tuyển Việt Nam triệt để. Nhà cầm quân Hàn Quốc gọi 5 trung vệ ở đợt tập trung này, gồm Lương Chí Khải, Nguyễn Thành Chung, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đức Anh.

Thành Chung đeo băng đội trưởng, là trung vệ kinh nghiệm duy nhất ở đợt hội quân này ẢNH: MINH TÚ

Chỉ có Thành Chung là trụ cột đội tuyển. Lý Đức và Nhật Minh được sàng lọc từ U.23 Việt Nam, từng ra sân trong màu áo tuyển nhưng chưa để lại ấn tượng. Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna) và tài năng trẻ Đức Anh là những gương mặt mới hoàn toàn. Với 3/5 trung vệ sinh năm 2003, HLV Kim Sang-sik đang xây hàng thủ trên những "viên gạch" tương lai.

Trong đó, Nhật Minh là gương mặt ông Kim đặt nhiều kỳ vọng. Trung vệ của CLB Công an TP.HCM đang vấp phải cuộc cạnh tranh khắc nghiệt, khi mới đá chính 2 trận từ đầu giải. Màn so tài CLB Công an Hà Nội ở vòng trước mới là lần đầu Nhật Minh đá trọn vẹn 90 phút ở V-League mùa này. Tuy nhiên, với trung vệ 23 tuổi, được chơi cho đội bóng mạnh đã là cơ hội quý để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng. Không nổi trội về thể hình, nhưng bù lại, Nhật Minh có óc phán đoán, đọc tình huống cùng khả năng truy cản lăn xả. Cái chân trái phát triển bóng khá tốt giúp Nhật Minh là ứng viên tiềm năng cho vị trí trung vệ lệch trái, mà từ sau thời của Duy Mạnh và Văn Hậu, ông Kim chưa ưng ý hoàn toàn với cầu thủ nào.

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Lương Chí Khải cũng là thử nghiệm thú vị. Trung vệ sinh năm 1999 có mùa thứ ba gắn bó với V-League. Anh chơi 10 trận cho Thể Công Viettel từ đầu mùa (888 phút), chỉ ít hơn thủ môn Nguyễn Văn Việt và hậu vệ Phan Tuấn Tài. Chí Khải không phải mẫu hậu vệ nhanh nhẹn, khéo léo hay chuyền bóng tốt. Thế nhưng, cầu thủ từng chơi bóng tại Mỹ có thể hình ổn (cao 1,85 m), chống bóng bổng hiệu quả.

Lương Chí Khải trong màu áo mới ẢNH: MINH TÚ

Chí Khải thuộc mẫu trung vệ cổ điển, chỉ tập trung vào tranh chấp, cắt bóng và phán đoán. Trên lý thuyết, anh hợp lối đá phòng ngự đơn giản, hạn chế rủi ro mà đội tuyển Việt Nam đang xây dựng để tiến ra châu Á. Dù vậy, muốn có suất đá chính, Chí Khải cần tận dụng những trận giao hữu trước Đài Loan hay Kyrgyzstan để gây ấn tượng.

Chặt chẽ và khoa học hơn

Bên cạnh lý do giảm tải cho trụ cột, ông Kim cũng cần tái cấu trúc hàng thủ bởi những xộc xệch thời gian qua.

Đội tuyển Việt Nam chỉ đứng hạng tư tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì những sai sót của hậu vệ. 5 bàn thua ở các trận gặp Thái Lan, Malaysia và Pakistan là con số đáng báo động. Tính cả trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 nơi Việt Nam phải lấy công bù thủ, HLV Kim Sang-sik cùng học trò chỉ sạch lưới 1 trong 5 trận gần nhất.

Sự sa sút của các trụ cột, thử nghiệm bất thành (Tuấn Tài, Lê Ngọc Bảo chưa đạt yêu cầu)... khiến hàng thủ từng là niềm tự hào, hay trở thành điểm yếu. Đội tuyển Việt Nam không giữ được lưới nhà, cũng không thể tịnh tiến quả bóng theo cách chỉn chu, khoa học để phát triển lối chơi từ sân nhà.

Muốn tiến xa tại Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, nơi các đối thủ nhanh và mạnh hơn nhiều, ông Kim không thể chỉ trông đợi ở "tệp" trung vệ dường như đã chững lại như Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh hay Đoàn Văn Hậu. Đội tuyển Việt Nam phải có những "hộ vệ" trẻ hơn như Nhật Minh, Đức Anh, hay mới mẻ hơn như Chí Khải, để ít nhất thổi luồng gió cạnh tranh, tạo áp lực khiến cả hàng thủ phải nỗ lực hết mình, đáp ứng cường độ chơi lớn hơn.