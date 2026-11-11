Nhận định đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan: Phép thử bản lĩnh của HLV Kim Sang-sik

Q UYẾT TÂM CHIẾN THẮNG

Trong suốt 2 năm dẫn dắt đội tuyển VN và U.23, HLV Kim Sang-sik từng trải qua cả vinh quang (đoạt 4 danh hiệu lớn) lẫn thất bại, nhưng nhà cầm quân Hàn Quốc luôn giữ thói quen: nhận trách nhiệm về bản thân, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dù rơi vào khó khăn, ông Kim luôn chọn góc nhìn lạc quan.

HLV Kim Sang-sik quyết thắng cả hai trận Ảnh: MINH TÚ

Thói quen ấy đi theo nhà cầm quân sinh năm 1976 ở đợt tập trung tháng 11. Lần đầu tiên, HLV Kim Sang-sik trải qua cảm giác vắng bóng trụ cột. Chỉ có thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Thành Chung và tiền đạo Đình Bắc là những nhân tố quen mặt.

"Việc chọn lọc cầu thủ ở đợt hội quân này rất khó khăn. Các trụ cột phải thi đấu với mật độ dày đặc, nên chấn thương hoặc quá tải. Không đơn giản để lựa chọn con người trong hoàn cảnh như vậy", ông Kim chia sẻ ở buổi họp báo ngày 10.11, ngay trước trận ra quân gặp đối thủ Đài Loan của đội tuyển VN ở giải giao hữu tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Ảnh: FPT PLAY

HLV Kim Sang-sik phải dùng lực lượng gần như mới hoàn toàn. 13 cầu thủ bước lên từ màu áo U.23 VN, kết hợp với một số tân binh được chọn từ V-League như Chí Khải, Olaha Mạnh Đức hay Vĩnh Nguyên. Nhà cầm quân Hàn Quốc phải xoay xở ở thế bị động, nhất là khi nhiều CLB rút quân ngay trước ngày đội tập trung. Tuy nhiên, ông Kim không để mặc hoàn cảnh cuốn đi. Cứ mỗi cầu thủ rời tuyển là lại có một gương mặt khác thay thế để quân số không xáo trộn. Thông điệp rất rõ ràng: Guồng máy đội tuyển VN tiếp tục vận hành, không phụ thuộc vào một bộ khung cố định nào.

"Mục tiêu của đội tuyển VN là thắng Đài Loan và Kyrgyzstan. Tôi và cầu thủ có chút tiếc nuối khi Asian Cup 2027 bị hoãn, nhưng kế hoạch của đội không thay đổi. VN chỉ tập trung vào 2 trận trước mắt. Đây cũng là 2 trận cuối năm 2026, nên cả đội muốn thắng để tặng quà người hâm mộ", HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

Với ông Kim, tình thế hiện tại là "trong rủi có may". Việc Asian Cup bị hoãn 11 tháng giúp VN có thêm thời gian nhào nặn, định hình lại triết lý chơi, sau khi phải oằn mình đá liên tục từ đầu năm với áp lực thành tích dồn dập. Còn sự thiếu hụt trụ cột mở ra cánh cửa cho những tân binh, nơi ông Kim cần "luồng gió mới" tạo ra động lực cạnh tranh, xây dựng phương án chiến thuật mới mẻ, sáng tạo hơn trong bối cảnh đội tuyển VN tiến ra châu Á vào năm 2027. Khó khăn là bàn đạp để tái thiết triệt để, thổi bùng sức sống mới cho tập thể đang ở chặng vươn mình đến sân chơi lớn.

N HẬN DIỆN ĐỐI THỦ

Tại giải giao hữu ở sân Thiên Trường, HLV Kim Sang-sik sẽ tái ngộ đối thủ cũ Matt Ross. Nhà cầm quân này từng huấn luyện Nepal đương đầu với đội tuyển VN ở hai lượt 3 và 4 vòng loại Asian Cup 2027. Dù ông Kim thắng cả hai trận (3-1 và 1-0), nhưng không thể phủ nhận HLV Ross đã tạo ra nhiều thách thức, khi xây dựng đội tuyển Nepal phòng ngự kín kẽ và kỷ luật.

"Đây mới là trận thứ hai của Đài Loan trong năm 2026. Giải đấu này là cơ hội tốt để chúng tôi chuẩn bị cho năm 2027, khi được gặp hai đội mạnh là VN và Kyrgyzstan", HLV Matt Ross nhấn mạnh. "Đội tuyển VN thay đổi, Đài Loan cũng vậy. Tôi chỉ quan tâm đến đội bóng của mình, làm sao để tổ chức lối chơi tốt hơn khi có bóng và không bóng. Đài Loan cũng có nhiều cầu thủ trẻ cùng vỏn vẹn một buổi tập để lắp ghép tổng thể đội hình. Đài Loan sẽ thích nghi với sự thay đổi của đối thủ, và của chính chúng tôi ở giải này", ông Ross nói thêm.

HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan cũng từng thua ông Kim. Tại giải U.23 châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm, đội U.23 Kyrgyzstan do HLV Abdukaimov nắm quyền đã thua 1-2 trước U.23 VN ở vòng bảng. Trong khi đại diện Trung Á dừng bước, U.23 VN thắng cả 3 trận để dẫn đầu bảng A, rồi đoạt hạng 3 chung cuộc khi đánh bại UAE, Hàn Quốc.

"Tôi đã có mặt tại Ả Rập Xê Út để chứng kiến hành trình ấy, nên tôi rất tôn trọng đội tuyển VN và ông Kim", HLV Abdukaimov của Kyrgyzstan nhấn mạnh. Ở giải đấu này, tân HLV Kyrgyzstan gặp lại chính những cầu thủ từng giáp mặt tại U.23 châu Á, như Thanh Nhàn, Quốc Cường hay Trung Kiên, nhưng trong màu áo khác.

Đội tuyển VN so tài với Đài Loan ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 17.11 trên sân Thiên Trường, để khép lại năm thi đấu 2026.