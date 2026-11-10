HLV Kiatisak xúc động gọi bầu Đức là sếp: 'Không bao giờ quên ơn'

HLV Kiatisak tri ân bầu Đức

U.23 Việt Nam đã khởi đầu hoàn hảo tại giải giao hữu quốc tế 2026, khi đánh bại U.23 Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận ra quân trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả trên sân Pleiku, Gia Lai. Trên khán đài tối 10.11, bầu Đức cũng góp mặt để động viên U.23 Việt Nam. Đội bóng do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt có tới 6 cầu thủ HAGL, trong đó, Minh Tâm tỏa sáng với cú đúp vào lưới đội trẻ Thái Lan, mở màn cho chiến thắng ấn tượng.

Ở khoảnh khắc khai mạc trước trận, bầu Đức xuống sân để bắt tay cả hai đội. Với hơn hai thập kỷ đầu tư xây dựng CLB HAGL, bầu Đức đã tạo nên thương hiệu bóng đá lớn bậc nhất lịch sử V-League.

HLV Kiatisak chia sẻ khoảnh khắc bầu Đức bắt tay cầu thủ hai đội ẢNH: FBNV

HAGL vô địch V-League 2003, 2004 nhờ "dải ngân hà" do bầu Đức đích thân tuyển chọn. Hạt nhân của đội hình "dream team" năm ấy là Kiatisak Senamuang. Siêu sao Thái Lan đã đến sân Pleiku và biến HAGL trở thành thế lực V-League với cú đúp vô địch, cùng vị thế ganh đua hấp dẫn ở giai đoạn đầu những năm 2000 với với Đồng Tâm Long An hay Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM).

Dù đã chia tay HAGL 3 năm (sau mùa giải 2023), nhưng Kiatisak vẫn luôn mang ơn bầu Đức. Ông ghi lại khoảnh khắc bầu Đức bắt tay các cầu thủ trên trang cá nhân, cùng dòng cảm xúc: "Dù hiện tại có làm việc ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn của người sếp này". Với Kiatisak, bầu Đức không chỉ là sếp, là lãnh đạo, mà còn là người đã định hướng con đường bóng đá của danh thủ có biệt danh "Zico Thái".

Ký ức huy hoàng của Kiatisak và HAGL

Kiatisak là một trong những ngoại binh thành công và để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lịch sử V-League. Cựu tiền đạo Thái Lan gia nhập đội bóng phố núi năm 2002, khi đang ở giai đoạn sung sức của sự nghiệp, nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công, góp công lớn đưa HAGL từ một đội bóng mới thăng hạng trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam.

Trong 5 mùa giải khoác áo HAGL, từ năm 2002 đến 2006, Kiatisak ra sân 75 trận và ghi 59 bàn thắng. Ngoài cú đúp vô địch các năm 2003 và 2004, HAGL cũng hai lần đoạt Siêu cúp quốc gia vào các năm 2003 và 2004. Đây là giai đoạn hoàng kim đầu tiên của đội bóng phố núi, khi những cái tên như Kiatisak, Dusit Chalermsan hay Tawan Sripan tạo nên tập thể giàu sức cạnh tranh.

HLV Kiatisak là huyền thoại HAGL ẢNH: MINH TRẦN

Không chỉ đóng góp bằng những bàn thắng, Kiatisak còn được đánh giá cao ở khả năng kết nối lối chơi, kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh. Anh là một trong những cầu thủ Thái Lan đầu tiên tạo được sức hút lớn tại V.League, góp phần nâng tầm hình ảnh của các ngoại binh Đông Nam Á ở bóng đá Việt Nam.

Năm 2021, Kiatisak trở lại dẫn dắt HAGL theo lời mời của bầu Đức. "Zico Thái" giúp đội bóng phố núi thăng hoa khi đứng đầu bảng sau 12 vòng, trước khi giải bị hủy. Mùa 2022, HAGL của HLV Kiatisak thắng Sydney (Úc), hòa Jeonbuk để có 5 điểm sau 6 trận tại vòng bảng AFC Champions League Elite. Ông chia tay HAGL sau đó không lâu để chuyển sang dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, rồi cũng rời ghế để trở lại Thái Lan.