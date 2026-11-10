Từng 2 lần thua ông Kim, HLV Đài Loan không muốn lịch sử tái diễn: Từ chối nói về Đình Bắc

HLV Đài Loan: 'Gặp Việt Nam và Kyrgyzstan là cơ hội quý giá'

"Đây là khoảnh khắc đặc biệt khi tôi có cơ hội lần thứ hai quay lại Việt Nam. Lần trước, tôi là HLV trưởng Nepal, còn hiện tại, tôi dẫn dắt đội tuyển Đài Loan", HLV Matt Ross khởi đầu cuộc họp báo trước thềm giải giao hữu tam hùng 2026, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) từ ngày 11 đến 17.11.

HLV Matt Ross không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Hồi tháng 10.2025, ông cùng đội tuyển Nepal đã chơi hai trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Do bất ổn trong nước, Nepal nhường lại quyền tổ chức trận lượt về cho Việt Nam. Đại diện Nam Á thua cả hai trận lượt đi (1-3) và về (0-1) trước đội bóng của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, Nepal đã chơi sòng phẳng, ăn miếng trả miếng với đội tuyển Việt Nam. Ý chí của đội bóng Nam Á thể hiện rõ nết, dù giải vô địch quốc gia nước này phải tạm dừng.

HLV Matt Ross của Đài Loan ẢNH: MINH TÚ

Sau khi chia tay Nepal, ông Matt Ross chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Đài Loan, tập thể cũng đang gặp khó khăn. Đài Loan mới đá một trận trong năm nay, khi thua 1-3 trước Sri Lanka ở trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3. Sau 8 tháng, đội bóng của Matt Ross mới có thêm một trận đấu nữa.

"Đây mới là trận thứ hai của Đài Loan trong năm 2026. Giải đấu này là cơ hội tốt để chúng tôi chuẩn bị cho năm 2027, khi được gặp hai đội mạnh là Việt Nam và Kyrgyzstan", HLV Matt Ross khẳng định.

Đối thủ khó lường

Cũng giống đội tuyển Việt Nam, Đài Loan lựa chọn đợt tập trung tháng 11 để thanh lọc lực lượng, với nhiều gương mặt trẻ. HLV Matt Ross khẳng định chỉ tập trung vào đội bóng của mình. Khi phóng viên hỏi đánh giá thế nào về tiền đạo Đình Bắc, ông Ross từ chối khéo với câu trả lời ngắn gọn: "Sau trận sẽ rõ". HLV của Đài Loan muốn để trận đấu diễn ra rồi mới kết luận.

"Ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi. Đài Loan cũng có sự thay đổi lớn. Tôi chỉ quan tâm đến đội bóng của mình, làm sao để tổ chức lối chơi tốt hơn khi có bóng và không bóng.

Đài Loan cũng có nhiều cầu thủ trẻ, trong đó hai cầu thủ mới đến ngay trước giờ ăn trưa. Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn một buổi tập để lắp ghép tổng thể đội hình. Đài Loan sẽ thích nghi với sự thay đổi của đối thủ, và của chính chúng tôi ở giải này", HLV Matt Ross nhấn mạnh.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam so tài Đài Loan là tại vòng loại World Cup 2018. Ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Toshiya Miura thắng vất vả 2-1 trên sân khách. Đến lượt về trên sân nhà, khi người ngồi ghế huấn luyện là ông Nguyễn Hữu Thắng, Việt Nam thắng đậm 4-1 để khép lại vòng loại hai với vị trí thứ ba.

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Đài Loan vào ngày mai (11.11) trên sân Thiên Trường.



