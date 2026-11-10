Ông Trần Quốc Tuấn được cấp trên đồng ý cho ứng cử Chủ tịch VFF khóa X: Chờ bộ quyết định

Ông Trần Quốc Tuấn được đồng ý ứng cử Chủ tịch VFF khóa X

Cục TDTT Việt Nam nhận được văn bản của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, đề nghị xem xét, cho ý kiến về việc cử, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2026-2031 của các hội thể thao quốc gia.

Trong đó, ông Trần Quốc Tuấn được giới thiệu ứng cử chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF nhiệm kỳ X (2027 - 2031).

Theo báo cáo của VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và phát triển bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026. Việc tiếp tục tham gia ứng cử nhằm kế thừa kinh nghiệm, bảo đảm tính liên tục trong công tác lãnh đạo, điều hành và triển khai các định hướng phát triển bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ẢNH: VFF

Theo Cục TDTT Việt Nam, việc ông Trần Quốc Tuấn tham gia ứng cử các vị trí trong BCH VFF khóa X là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa thể dục, thể thao; đồng thời phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc định hướng, quản lý và điều hành các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Qua đó, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phong trào thể thao thành tích cao phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

"Các nhân sự được giới thiệu đều là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức", Cục TDTT Việt Nam nêu quan điểm.



Các chức danh được đề cử

Trước đó vào ngày 21.10, VFF đã công bố danh sách được đề cử các chức danh BCH, Ban Kiểm tra VFF khóa X (2027-2031). Các đề cử này đều đủ căn cứ giới thiệu để hoàn thiện hồ sơ. Chức danh Chủ tịch VFF khóa X có 3 đề cử, gồm Trần Quốc Tuấn, tiến sĩ khoa học Thể dục thể thao, Chủ tịch VFF khóa IX, đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức bóng đá khu vực và châu Á; ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank, Phó chủ tịch VFF khóa IX.



Chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn có 3 đề cử, gồm Chủ tịch VFF đương nhiệm Trần Quốc Tuấn; Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn khóa IX Trần Anh Tú; Ủy viên BCH VFF khóa IX Trần Huy Đức.

Chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 6 ứng viên: Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành, Nguyễn Đức Thụy, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ. Ông Nguyễn Xuân Vũ là ứng cử viên duy nhất cho chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông. Có 31 ứng viên được giới thiệu vào BCH khóa X gồm 2 ứng viên nữ là Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó tổng giám đốc PVF, Bùi Thị Hiền Lương - Phụ trách môn bóng đá phòng thể thao thành tích cao Cục TDTT Việt Nam. Và 29 ứng viên nam.



Bao giờ Đại hội VFF, việc bầu cử được thực hiện thế nào?

Dự kiến, Đại hội VFF nhiệm kỳ X sẽ tiến hành vào ngày 4.1.2027 tại Hà Nội. Việc bầu cử được thực hiện trực tiếp tại đại hội theo Quy chế bầu cử của VFF dưới sự giám sát của Ban Bầu cử. Không được bầu cử theo ủy quyền hoặc qua thư. Việc bầu cử chức chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành VFF được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bầu chủ tịch nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên thì người trúng cử phải được trên một nửa tổng số đại biểu chính thức có mặt tại đại hội đồng ý bầu. Nếu sau lần bỏ phiếu đầu tiên không có ai trúng cử thì tiến hành lần bỏ phiếu lần thứ hai, đồng thời loại ứng cử viên có số phiếu bầu thấp nhất của lần bỏ phiếu đầu tiên, việc bầu cử sẽ tiếp tục cho đến khi bầu được chủ tịch.

Các thành viên của VFF được quyền đề cử gồm, CLB tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia, hạng nhất quốc gia, hạng nhì quốc gia, CLB tham gia giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, CLB tham gia giải futsal vô địch quốc gia, liên đoàn bóng đá hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, đơn vị tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, đơn vị tổ chức giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia.