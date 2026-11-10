U.23 Việt Nam định hình bộ khung mạnh nhất

Định hình sức mạnh

Một trong những yếu tố tạo nên thành công cho U.23 VN giai đoạn 2025 - 2026 (vô địch Đông Nam Á, hạng ba châu Á) nằm ở chỗ HLV Kim Sang-sik đã tận dụng tốt những giải đấu khu vực để nhào nặn bộ khung, sàng lọc con người, tạo ra lực lượng thiện chiến sẵn sàng cho sân chơi lớn.

Bộ khung U.23 VN được xây từ giải U.23 Đông Nam Á 2025, kiểm chứng tại vòng loại U.23 châu Á 2026, rồi tiếp tục thay đổi cho phù hợp với triết lý tại SEA Games 33. Để đến VCK U.23 châu Á 2026, ông Kim đã có trong tay lực lượng ổn định và ăn ý sẵn có nhờ sát cánh cùng nhau nhiều giải. Với thủ môn Trung Kiên; hậu vệ Hiểu Minh, Minh Phúc, Phi Hoàng, Nhật Minh; tiền vệ Thái Sơn, Quốc Cường, Xuân Bắc hay tiền đạo Quốc Việt, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Đình Bắc, U.23 VN đã vận hành đúng đấu pháp, chiến thuật và chuỗi 15 trận thắng của lứa trước là minh chứng cho sự ổn định.

Lê Văn Thuận (22) sẽ là nhân tố chủ lực trên hàng công U.23 VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thế hệ U.23 VN hiện tại, gồm chủ yếu các cầu thủ sinh từ năm 2005 - 2007, ông Kim đang có "mỏ ngọc" đầy tiềm năng và dư địa phát triển. Tuy nhiên, một tập thể mạnh không thuần túy chỉ cần cá nhân giỏi nên U.23 VN cần sớm định hình bộ khung ổn định từ thủ đến công. Ai là ứng viên đá chính, lối chơi sẽ thiên về phòng ngự phản công, kiểm soát và áp đặt hay pressing, tấn công chớp nhoáng… là những câu hỏi mà thông qua 3 trận giao hữu với Thái Lan (ngày 10.11), Singapore (12.11) và Qatar (14.11), ông Kim và quyền HLV Đinh Hồng Vinh có thể phác thảo lời giải. U.23 VN sẽ bước vào chuỗi giải quan trọng trong năm 2027, như U.23 Đông Nam Á 2027, SEA Games 34 và vòng loại U.23 châu Á 2028. Càng sớm ổn định lực lượng, U.23 VN càng có cơ hội bứt tốc sớm hơn đối thủ.

Sàng lọc nhân tài

U.23 VN lứa mới chưa ra sân, nhưng trên khía cạnh kinh nghiệm và tần suất thi đấu tại V-League, những ứng viên sáng giá đã lộ diện. Thủ môn Cao Văn Bình xứng đáng được trao suất đá chính. Người gác đền sinh năm 2005 được ông Kim tạo điều kiện bắt trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc tại giải châu Á hồi đầu năm. Thay Trung Kiên trấn giữ cầu môn, Văn Bình tỏa sáng với 7 pha cứu thua, trong đó có màn thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu, giúp U.23 VN đoạt HCĐ. Việc trao cơ hội cho Văn Bình cũng là tín hiệu chuyển giao mà ông Kim phát ra. Nhà cầm quân Hàn Quốc luôn ưu tiên ổn định khung gỗ khi để Trung Kiên bắt chính liên tục nhiều giải. Ở V-League 2026 - 2027, thủ môn 21 tuổi đang chơi hay mùa này, khi cùng SLNA bay cao với vị trí nhì bảng xếp hạng.

Ở hàng thủ, U.23 VN có nhiều hậu vệ triển vọng, trong đó nổi bật là Quang Kiệt (từng vô địch ASEAN Cup cùng đội tuyển VN), Mạnh Hưng và Nguyên Hoàng (đá VCK U.23 châu Á 2024). Bảo Long (đội Công an Nhân dân) cũng từng có trải nghiệm đá V-League, còn Tuấn Khải tuy mới dừng ở "ngọc thô", nhưng được ông Đinh Hồng Vinh tạo điều kiện ra sân ở ASIAD trước "người khổng lồ" Hàn Quốc. Nhìn chung, U.23 VN có hàng thủ triển vọng, dù vậy để nhào nặn được bức tường vững chãi, ông Kim và trợ lý cần thời gian để học trò mài giũa, học hỏi, thậm chí mắc sai lầm để làm dày tâm lý chiến.

Hàng công của U.23 VN khá dồi dào nhân tài. Tuyến giữa có Văn Thuận từng tỏa sáng trong vai trò "siêu dự bị" ở Ninh Bình và U.23 VN mùa trước, cùng Việt kiều Thành Trung từng có giai đoạn trầm lắng khi mới về nước, nay đã thích nghi tốt với khả năng cầm nhịp, phát triển bóng và hỗ trợ tấn công. Các tiền đạo Việt kiều như Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa… thể hiện được ở V-League và đội tuyển VN. Hoàng Anh (đội Công an Nhân dân, vua phá lưới hạng nhất mùa trước), Gia Bảo (cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở V-League) đều có thể tiến xa nếu có kế hoạch phát triển rõ ràng.