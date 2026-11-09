Thiếu vắng một loạt ‘sát thủ’ trong vòng cấm, đội tuyển Việt Nam vẫn sở hữu hàng công khủng

Mở ra cơ hội cho nhiều gương mặt mới

Trong dịp tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11, rất nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam không thể góp mặt với nhiều lý do khác nhau. Ngoài các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc do chưa bình phục chấn thương hoặc chưa thể lấy lại phong độ, một loạt cựu binh khác như Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh… cũng không thể góp mặt do bị quá tải nên cần nghỉ ngơi trong dịp này.

Sự vắng mặt của Hai Long sẽ mở ra cơ hội cho các gương mặt mới Ảnh: Minh Tú

Ngoài ra, ngoại trừ Đình Bắc, các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội cũng không lên tuyển dịp này vì đội bóng ngành công an còn phải dành sức thi đấu ở mặt trận AFC Champions League Elite và Cúp C1 Đông Nam Á.

Dù thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột, nhưng đội tuyển Việt Nam lại mở ra cơ hội cho nhiều gương mặt mới đầy tiềm năng. Do Asian Cup 2027 đã dời lại đến cuối năm nên HLV Kim Sang-sik càng có nhiều thời gian để thử nghiệm những nhân tố mới, tìm thêm nhân lực để bổ sung cho đội tuyển Việt Nam.

Hàng công đội tuyển Việt Nam vẫn rất mạnh

Đáng chú ý nhất là dù vắng những tiền đạo cự phách như Xuân Son, Hoàng Hên, Hai Long, Tài Lộc… nhưng hàng công đội tuyển Việt Nam dịp tập trung này vẫn không hề yếu. Với việc góp mặt của cầu thủ vừa nhập tịch Mạnh Đức Olaha, lối chơi của hàng công đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ trở nên đa dạng hơn vì cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo CLB Công an TP.HCM có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau, từ tiền đạo cắm cho đến tiền đạo cánh, hộ công… Ngoài Mạnh Đức Olaha, đội tuyển Việt Nam vẫn có Đình Bắc trẻ trung và đầy sức mạnh, vẫn luôn chơi rực lửa mỗi khi được tung vào sân. Bên cạnh đó là một Văn Tùng có thể hình tốt cùng những cú dứt điểm quyết đoán và lạnh lùng.

Mạnh Đức Olaha (áo xanh) sẽ là gương mặt được chờ đợi ở đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Nếu HLV Kim Sang-sik vẫn dùng sơ đồ quen thuộc 3-4-3, hàng công đội tuyển Việt Nam có thể gồm Đình Bắc chơi ở cánh trái, Văn Tùng đá trung phong cắm và đá ở cánh phải là Mạnh Đức Olaha. Với hàng công này, đội tuyển Việt Nam rõ ràng vẫn rất đáng gờm và có thể tạo ra bùng nổ ở những thời khắc quyết định. Điều đáng mừng là thể hình của hàng công này rất lý tưởng, với Mạnh Đức Olaha cao 1,86 m; Văn Tùng cao 1,80 m và Đình Bắc cao 1,78 m, đủ sức mạnh để tranh chấp cả bóng sệt lẫn bóng bổng với hàng thủ đối phương. Một vũ khí lợi hại khác của hàng tiền đạo này là khả năng sút xa chính xác của Mạnh Đức Olaha. Khi hàng công gặp bế tắc, tiền đạo này có thể tung những cú sút trái phá từ khoảng cách 25 m đầy hiểm hóc để ghi bàn.

Ngoài 3 tiền đạo trên, đội tuyển Việt Nam còn những cầu thủ khác cũng đang có phong độ tốt ở giải hạng nhất quốc gia là Thanh Nhàn và Việt Cường. Cả hai sẽ là những sự bổ sung cần thiết trong những thời điểm HLV Kim Sang-sik cần thay đổi thế trận.

Cái thiếu của hàng công này đó là do có nhiều gương mặt mới nên nhiều khả năng sẽ gặp khó trong việc phối hợp với nhau, dẫn đến thiếu ăn ý trong từng đường bóng. Nếu HLV Kim Sang-sik giải được vấn đề này trong các buổi tập, để các cầu thủ có thể hiểu được lối chơi của nhau, đội tuyển Việt Nam không còn phải lo ở khâu ghi bàn nữa.