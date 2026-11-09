Đội tuyển Việt Nam 'đại phẫu' vì giấc mơ châu Á

Đội tuyển Việt Nam thanh lọc toàn diện

Hai năm sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, danh hiệu đánh dấu vinh quang khởi đầu của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước tới cuộc cách tân đúng nghĩa đầu tiên.

Chiến lược gia Hàn Quốc bỏ qua hầu hết trụ cột ở đợt tập trung này. Ngoại trừ thủ môn Lê Giang, trung vệ Thành Chung và tiền đạo Đình Bắc, các nhân tố còn lại của đội tuyển Việt Nam được chọn từ đội U.23 (12 cầu thủ), hoặc được phát hiện từ V-League như trung vệ Lương Chí Khải, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên hay trung phong Olaha Mạnh Đức.

HLV Kim Sang-sik buộc phải thay đổi vì hai lý do. Các trụ cột đều đã kiệt sức sau 1 năm thi đấu liên tục, không có thời gian nạp lại năng lượng. Quãng nghỉ 2 tuần trước mắt là cơ hội để Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Tiến Anh... lấy lại thể trạng, tránh việc quá tải cơ bắp dẫn đến chấn thương.

Đình Bắc (áo đỏ) là một trong số ít trụ cột lên tuyển trong tháng 11 ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik đã thấy thời điểm vàng để cải tổ. Việc hoãn Asian Cup 2027 từ tháng 1 sang tháng 12.2027 giúp đội tuyển Việt Nam có 10 tháng trước mắt không phải đá bất cứ giải đấu quan trọng nào. Sau quãng 2 năm tràn ngập áp lực thành tích dẫn đến phải trung thành với một khung đội hình tối ưu, đội tuyển Việt Nam có thể thoải mái thử nghiệm con người và nhào nặn triết lý mới. Nhất là khi, lứa trụ cột đội tuyển Việt Nam đã chạm tới (hoặc đến gần) ngưỡng 30, hầu hết sa sút thể lực, không còn dư địa nâng cao trình độ khi đã thi đấu quá lâu dưới một khuôn mẫu, lối mòn chiến thuật.

Quan điểm của ông Kim thể hiện ngay từ cách gọi người, với phần lớn nhân sự ở đợt tập trung này dưới 25 tuổi. Trong đó, ngoại trừ số lượng ít ỏi trụ cột, hầu hết học trò ông Kim mới lần đầu lên tuyển.

Trẻ trung chưa chắc đồng nghĩa với đẳng cấp, nhưng cầu thủ trẻ luôn mang trong mình khát vọng thể hiện. Một đợt giao hữu "bình dị" hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng để một cầu thủ, thậm chí một thế hệ vươn mình khẳng định tại đội tuyển Việt Nam.

Thanh Nhàn (số 7) cần tận dụng cơ hội thể hiện ẢNH: ĐỘC LẬP

Do đó, với những Vĩnh Nguyên, Olaha Mạnh Đức, Hồng Phúc, Quang Vinh, Văn Việt, Trung Kiên, Văn Khang, Nhật Minh, Quốc Cường... cần nắm bắt cánh cửa cơ hội ngay khi vừa mở ra, để chứng tỏ tài năng trước ban huấn luyện của ông Kim.

Ưu tiên thử nghiệm

"Sự chuẩn bị cho Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030 đã bắt đầu", một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ. Khâu chuẩn bị ấy diễn ra song song ở cả đội tuyển lẫn U.23, nơi cả hai tập thể đang mang trong mình những viên ngọc tiềm năng chờ rực sáng ở 2 giải giao hữu song song trong tháng 11.

Nửa cuối năm 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ bước tới vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2027. Cả hai giải đều ở tầm vóc châu Á, với độ khó cao hơn nhiều ASEAN Cup mà Quang Hải cùng đồng đội từng chinh phục.

Tại các giải thuộc FIFA, các đội tuyển đủ điều kiện mang tới lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là những đại diện có nhiều cầu thủ chơi tại Mỹ, châu Âu như Philippines, Indonesia. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam rất vất vả mới thắng được "đội quân nhập tịch" của Philippines.

Trước thử thách lớn hơn, ông Kim không thể vận hành cỗ máy bằng linh kiện hay công thức cũ. Đội tuyển Việt Nam cần hài hòa kinh nghiệm và sức trẻ, nhưng hơn hết, là hội tụ những ai đủ tham vọng vươn lên và đủ thể lực, sức mạnh... để theo đuổi lối chơi với cường độ ngày càng cao mà ông Kim yêu cầu. Cuộc chạy đua cho giấc mộng châu Á sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, nơi các trụ cột hay dàn sao trẻ đều ở chung một vạch xuất phát.

2 trận giao hữu gặp Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (17.11) là nơi ông Kim sẽ không đặt nặng chuyện thắng thua, mà quan trọng thử nghiệm lối chơi giàu năng lượng hơn, đánh giá chất lượng tân binh để hoạch định lộ trình cho năm 2027.