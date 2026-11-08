Tại sao đội tuyển Việt Nam 'chia tay' khách sạn Grand Plaza, Đình Bắc và ai đã lên hội quân?

Olaha Mạnh Đức nói gì khi lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam?

Giải giao hữu Casper Cup diễn ra tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) nên để tiết kiệm thời gian đi lại, VFF và Ban huấn luyện đã quyết định để đội tuyển tập trung ở ngay địa phương bởi ngày 11.11, đội sẽ đấu trận đầu tiên gặp Đài Loan.

Đình Bắc hớn hở Ảnh: Hạnh An

Ngay trong buổi sáng, những tuyển thủ đầu tiên đã có mặt để hoàn tất thủ tục hội quân. Các cầu thủ Văn Vĩ, Ngọc Sơn (Nam Định) và Quang Vinh (SLNA) là những nhân tố xuất hiện sớm nhất. Tiếp đó, Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ thứ tư góp mặt, dù anh vừa cùng CLB Công an Hà Nội thắng CLB Công an TP.HCM vào tối qua.

Trong quá trình xây dựng lực lượng, HLV Kim Sang-sik vẫn đang tìm kiếm sự kết hợp tối ưu giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ giàu tiềm năng. Sẽ khá thú vị nếu khán giả được chứng kiến bộ đôi tiền đạo Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức.

Quang Vinh được khoác áo đội tuyển Việt Nam

CLB Công an TP.HCM có hai đại diện được triệu tập lần này là Olaha Mạnh Đức và thủ môn Patrik Lê Giang. Chia sẻ với giới truyền thông về lần đầu tiên được góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia, Olaha Mạnh Đức không giấu được niềm vui và sự tự hào. Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự. Việc được gọi lên đội tuyển quốc gia là một niềm tự hào và đặc ân lớn. Vì vậy, đây là một khoảnh khắc rất hạnh phúc đối với tôi", tiền đạo này chia sẻ.

Olaha cũng tiết lộ thủ môn Lê Giang Patrik chính là người đầu tiên thông báo tin vui và giúp anh có thêm những thông tin cần thiết trước khi gia nhập đội tuyển.

"Thủ môn Lê Giang Patrik đã trò chuyện với tôi rất nhiều. Anh ấy còn là người đầu tiên báo tin cho tôi biết chuyện tôi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Anh ấy đã chia sẻ về không khí cũng như mọi thứ ở đội tuyển để tôi có thể hòa nhập một cách dễ dàng nhất", Olaha cho biết.

Dù lần đầu được triệu tập, chân sút này khẳng định bản thân không chịu áp lực quá lớn. Olaha hiểu rằng sự kỳ vọng từ người hâm mộ là điều khó tránh khỏi, nhưng anh muốn tập trung vào việc thể hiện năng lực và đóng góp tốt nhất cho đội tuyển.

"Tất nhiên, bản thân tôi có những kỳ vọng riêng và người hâm mộ cũng có sự kỳ vọng dành cho tôi. Nhưng tôi không áp lực. Tôi biết đây là bóng đá, nên điều tôi cần làm là nỗ lực thi đấu và cống hiến hết sức mình", cầu thủ này nhấn mạnh.

Ngọc Sơn lần đầu ăn cơm đội tuyển

Bên cạnh đó, ba cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình gồm Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo cũng sẽ hội quân trong ngày hôm nay. Việc được tập trung ngay tại địa phương giúp nhóm cầu thủ này tiết kiệm thời gian di chuyển, sớm ổn định sinh hoạt và sẵn sàng bước vào quá trình tập luyện cùng toàn đội.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều nay (8.11). Thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến có ba buổi rèn quân trước khi bước vào trận đấu với Đài Loan ngày 11.11.



