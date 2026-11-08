Dự đoán U.17 Việt Nam vs U.17 Fiji: Cuộc chiến quan trọng trước giờ G, đấu ngày giờ nào?

Bài thử chiến thuật trước thềm World Cup 2026

Ngày 9.11.2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu với U.17 Fiji tại Dubai, UAE. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 18 giờ địa phương, tức 21 giờ Việt Nam, và là màn kiểm tra quan trọng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển sang Qatar vào ngày 10.11 để chuẩn bị tham dự World Cup U.17 năm 2026.

Đáng chú ý, Fiji không phải đối thủ được lựa chọn ngẫu nhiên. Tại World Cup sắp tới, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 Mali và U.17 New Zealand. Trong đó, New Zealand là đại diện của châu Đại Dương, có một số nét tương đồng về phong cách thi đấu với Fiji.

Theo kế hoạch chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, việc lựa chọn U.17 Fiji nhằm giúp các cầu thủ làm quen với những đặc điểm có thể gặp khi đối đầu U.17 New Zealand tại vòng bảng.

U.17 Việt Nam gặp U.17 Fiji: Bài kiểm tra cuối cùng trước World Cup có ý nghĩa gì?

Điều này cho thấy mục tiêu của trận giao hữu không đơn thuần là tìm kiếm một chiến thắng. Quan trọng hơn, ban huấn luyện cần kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật trước một đối thủ có thể mang đến những tình huống tương tự một trong ba trận đấu chính thức tại World Cup.

Với đội tuyển U.17 Việt Nam, đây là cơ hội để kiểm tra cách tổ chức phòng ngự, khả năng tranh chấp, xử lý bóng dưới áp lực và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Những yếu tố ấy đặc biệt quan trọng khi bước vào sân chơi mà các đối thủ có thể sở hữu ưu thế về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sau chuyến tập huấn Hàn Quốc, U.17 Việt Nam cần hoàn thiện điều gì?

Trước khi đến UAE, đội tuyển U.17 Việt Nam đã trải qua đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc, từ ngày 19 đến 29.10. Thầy trò HLV Cristiano Roland có 3 trận giao hữu với U.17 FC Seoul, U.17 Cheonan City FC và đội tuyển U.17 Hàn Quốc.

Việc liên tục thi đấu với những đối thủ khác nhau giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích nghi và vận hành lối chơi của các cầu thủ. Tuy nhiên, mục tiêu của giai đoạn chuẩn bị không chỉ nằm ở kết quả giao hữu.

U.17 Việt Nam đã có mặt tại UAE để chuẩn bị cho trận gặp Fiji ẢNH: VFF

Một trong những vấn đề quan trọng nhất là tốc độ xử lý bóng. Ở cấp độ bóng đá trẻ thế giới, khoảng thời gian để cầu thủ quan sát, đưa ra quyết định và thực hiện đường chuyền thường bị thu hẹp đáng kể khi đối phương tổ chức áp sát với cường độ cao.

Nếu không xử lý đủ nhanh, một pha triển khai bóng tưởng chừng đơn giản cũng có thể trở thành tình huống mất bóng nguy hiểm. Bên cạnh đó là khả năng duy trì cự ly đội hình. Khi đối đầu những đội bóng mạnh, việc giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến có thể giúp hạn chế khoảng trống trước vòng cấm, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ hỗ trợ nhau trong những tình huống phòng ngự. Đây là những vấn đề mà ban huấn luyện có thể tiếp tục đánh giá trong trận gặp Fiji.

Theo HLV Cristiano Roland, sau khoảng 7 tuần chuẩn bị, các cầu thủ đã nắm bắt được cách chơi theo định hướng của ban huấn luyện. Tuy nhiên, đội vẫn cần tiếp tục cải thiện trước khi bước vào giải đấu.

Trận đấu sẽ là khâu chuẩn bị cuối cùng cho World Cup U.17 ẢNH: VFF

Vì vậy, trận giao hữu ngày 9.11 sẽ là cơ hội để kiểm tra xem những yêu cầu chiến thuật đã được chuyển hóa thành khả năng phối hợp thực tế trên sân đến đâu.

Thích nghi với thời tiết Không chỉ chuyên môn, điều kiện thời tiết cũng là lý do khiến chuyến tập huấn tại UAE có ý nghĩa đặc biệt. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhiệt độ tại Dubai trong những ngày đội tuyển tập luyện dao động từ 25 đến 36 độ C, tương đối tương đồng với điều kiện thời tiết tại Qatar.

Thầy trò HLV Cristiano Roland duy trì các buổi tập vào lúc 16 giờ địa phương trong 3 ngày liên tiếp, từ 6 đến 8.11. Việc tập luyện trong môi trường nắng nóng giúp các cầu thủ từng bước làm quen với điều kiện khí hậu trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Đối với những cầu thủ trẻ lần đầu tham dự một sân chơi đẳng cấp thế giới, khả năng thích nghi với thời tiết, nhịp sinh hoạt và môi trường thi đấu là yếu tố không thể xem nhẹ. Bởi sự khác biệt về điều kiện khí hậu có thể tác động đến thể lực, khả năng duy trì cường độ vận động và quá trình hồi phục.

Dự đoán: U.17 Việt Nam hòa U.17 Fiji 1-1.